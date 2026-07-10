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Regele Charles l-a primit pe Prințul Harry și familia sa pentru prima dată după ani de zile. Reuniunea de familie a avut loc la o proprietate de la țară

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii l-a găzduit pe Prințul Harry și s-a întâlnit vineri cu familia acestuia pentru prima dată în ani de zile, în încercarea de a repara o ruptură care persistă de când cel mai mic fiu al său și soția sa au părăsit viața regală și s-au mutat în America, în urmă cu șase ani.
Regele Charles l-a primit pe Prințul Harry și familia sa pentru prima dată după ani de zile. Reuniunea de familie a avut loc la o proprietate de la țară
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto. colaj.
Laurentiu Marinov
10 iul. 2026, 23:47, Știri externe
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Harry, Meghan și cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, s-au întâlnit cu regele și Regina Camilla la Highgrove House, o proprietate de la țară la vest de Londra, a confirmat Palatul Buckingham, potrivit AP.

Ducele de Sussex a sosit luni în țara sa natală pentru o serie de evenimente caritabile care au fost umbrite de speculații privind întâlnirea sa cu tatăl său.

Speculații în tabloidele britanice

Tabloidele și știrile britanice au fost pline de speculații despre posibilitatea ca Meghan, ducesa de Sussex, să-l însoțească și, mai important, dacă își vor aduce cei doi copii pentru a-l putea cunoaște în sfârșit pe bunicul Charles.

Totuși, programul monarhului este adesea pregătit cu ani de zile, evenimentele fiind planificate cu mult înainte de a avea loc. O oportunitate de a organiza o astfel de întâlnire ar fi fost efemeră, mai ales pentru că copiii ar fi trebuit să se întoarcă la școală în toamnă și pentru că locuiesc în California.

Dorința de a profita de moment a alimentat tensiunile dintre Harry și oficialii regali la începutul acestei săptămâni. Acest lucru a fost evidențiat de scene jenante când oficialii regali l-au invitat inițial pe Harry să stea la Palatul Buckingham, apoi au retras oferta după ce prințul nu a acceptat-o ​​în timp util.

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