De Ziua Tatălui, cercetătorii transmit un mesaj important: Ascultați-i pe tați

Un grup de cercetători a desfășurat un studiu în parteneriat cu Children in Wales, organizație care lucrează cu copiii și familiile. Aceștia au discutat cu 97 de tați din Țara Galilor despre bucuriile și provocările paternității moderne.

Rezultatele au arătat o temă comună: mulți tați se simt neglijați, lipsiți de sprijin și insuficient recunoscuți în rolul lor de părinți, notează The Conversation.

Unul dintre tații intervievați a descris paternitatea drept o experiență dificilă, dar profund împlinitoare.

De ce paternitatea poate fi o perioadă vulnerabilă

A deveni tată poate fi una dintre cele mai semnificative tranziții din viața unui bărbat. Schimbările biologice, inclusiv scăderea nivelului de testosteron, se combină cu transformări în relații și responsabilități financiare.

Mulți tați se simt vulnerabili exact în momentul în care societatea se așteaptă ca ei să fie puternici. Unii se tem de stigmatizare atunci când vor să vorbească despre dificultăți, iar alții nu găsesc sprijin specializat în zona lor.

Care sunt consecințele lipsei de sprijin

Cercetătorii avertizează că tații pot suferi de depresie postnatală, iar mulți raportează gânduri suicidale. Bărbații au o probabilitate de aproximativ șapte ori mai mare decât femeile de a muri prin sinucidere după ce devin părinți.

În Marea Britanie, se estimează că între doi și trei bebeluși pe săptămână își pierd tatăl prin sinucidere în primele 1.001 de zile de viață. Efectele acestor pierderi se resimt asupra copiilor, familiilor și comunităților întregi.

Ce schimbări cer tații din societate

Prima temă identificată de cercetători a fost dorința taților ca rolul lor să fie regândit de societate. Mulți participanți au spus că se confruntă încă cu presupunerea că rolul principal al unui tată este doar sprijinul financiar.

Tații au cerut să fie recunoscuți și ca îngrijitori, educatori și participanți activi la viața de familie. Ei au solicitat și o vizibilitate mai mare în mesajele publice și campaniile media dedicate creșterii copiilor.

Cum ar trebui să-i trateze serviciile publice pe tați

A doua temă s-a referit la recunoașterea contribuției taților de către sistemele de sănătate și educație. Mulți participanți au descris un sentiment de marginalizare în interacțiunile cu serviciile publice.

Tații au cerut ca opiniile lor să conteze la fel de mult ca cele ale mamelor, în familiile cu doi părinți. Ei au sugerat implicarea sistematică a taților în discuțiile și deciziile despre copiii lor, începând din primele zile de viață.

Ce tip de sprijin concret cer tații

A treia temă s-a axat pe nevoia de acces la servicii și resurse dedicate. Mulți participanți au menționat importanța extinderii concediului de paternitate, pentru a avea mai mult timp cu copiii.

Alți tați au cerut grupuri de sprijin special create pentru ei, activități pentru tați și copii și îndrumări practice de creștere a copiilor. Unii au subliniat și nevoia de consiliere în relații sau asistență juridică pentru familiile aflate în dificultate.

Semnele de optimism identificate de cercetători

Potrivit autorilor studiului, cercetători, organizații caritabile și chiar tații înșiși lucrează deja pentru îmbunătățirea bunăstării părinților. O rețea de cercetare dedicată acestui subiect reunește factori de decizie, furnizori de servicii și comunități.

Cercetătorii au precizat că tații intervievați nu au cerut un tratament special, ci doar recunoaștere și sprijin în rolul lor de părinți.