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Scandal într-un avion. O familie a încercat să păcălească un pasager pentru un loc mai bun

Un schimb de locuri care părea avantajos s-a transformat într-un conflict la bordul unui zbor internațional de opt ore. Un pasager susține că un tată a încercat să-l convingă să renunțe la locul său din avion, însă planul s-a întors împotriva acestuia.
Scandal într-un avion. O familie a încercat să păcălească un pasager pentru un loc mai bun
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
28 iul. 2026, 17:51, Știri externe
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Un utilizator Reddit a relatat o întâmplare petrecută la bordul unui zbor internațional complet ocupat. Un schimb de locuri propus de un tată s-a transformat într-un scandal.

Potrivit relatării, pasagerul ocupa un loc la culoar, la clasa economică. După îmbarcare, lângă el s-au așezat o femeie și copilul ei, care plângea încă înainte de decolare, arată Express. Soțul femeii a rămas pe culoar și l-a întrebat dacă este dispus să facă schimb de locuri pentru ca el să poată sta alături de familie.

Pasagerul a acceptat imediat după ce bărbatul i-a spus că locul său este la clasa business. În momentul în care acesta s-a ridicat să își ia bagajele, tatăl și-a schimbat însă propunerea.

„Stați puțin, de fapt soția mea voia să meargă la business. Puteți lua dumneavoastră locul ei?”, i-ar fi spus acesta.

Pasagerul și-a dat seama că, în realitate, i se cerea să renunțe la locul de la culoar pentru un loc la mijloc, între ceilalți pasageri și lângă copilul care continua să plângă.

Acesta a refuzat schimbul, iar tatăl s-a enervat și l-a acuzat că nu își respectă cuvântul. Disputa a blocat culoarul avionului și a întârziat îmbarcarea celorlalți pasageri.

Situația s-a clarificat după intervenția unei însoțitoare de bord. Potrivit autorului postării, un alt pasager a confirmat ce se întâmplase, iar membrul echipajului a verificat cartela de îmbarcare a tatălui.

În final, însoțitoarea de bord l-a însoțit chiar pe pasagerul care refuzase schimbul până la locul de la clasa business. Astfel, tatăl a rămas fără planul prin care spera ca soția sa să beneficieze de acel loc.

Povestea a stârnit numeroase reacții pe Reddit, unde mulți utilizatori au criticat comportamentul bărbatului.

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