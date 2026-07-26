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O familie a găsit o piatră ciudată la pescuit. Ascundea o fosilă veche de 32 de milioane de ani

O ieșire la pescuit s-a transformat într-o descoperire paleontologică rară, după ce o familie a găsit într-un bolovan de calcar fosila aproape completă a unei țestoase marine care a trăit în urmă cu aproximativ 32 de milioane de ani.
O familie a găsit o piatră ciudată la pescuit. Ascundea o fosilă veche de 32 de milioane de ani
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
26 iul. 2026, 22:56, Life-Inedit
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O familie din Alabama, SUA, a făcut o descoperire remarcabilă în timpul unei partide de pescuit, după ce a observat un obiect neobișnuit în interiorul unui bolovan de calcar aflat pe malul unui râu, potrivit DailyGalaxy.

Cercetările ulterioare au arătat că era vorba despre fosila unei țestoase marine de acum aproximativ 32 de milioane de ani, aparținând unei specii necunoscute până acum.

Descoperirea a fost făcută de familia Coleman, care obișnuia să caute fosile în timpul ieșirilor la pescuit. După ce au revenit de mai multe ori în zonă, Adam Coleman l-a contactat pe paleontologul Andrew Gentry. Specialistul și-a dat seama imediat că rămășițele aparțineau unei țestoase marine din familia țestoaselor cu spinare de piele.

Fosila, care măsoară aproximativ 1,2 metri lungime și aproape un metru lățime, datează din epoca Oligocenului timpuriu și este considerată una dintre cele mai complete carapace fosilizate ale unei astfel de țestoase descoperite vreodată.

Conservarea este excepțională, deoarece carapacea acestor animale este alcătuită din numeroase oase mici care, de regulă, se descompun și se împrăștie după moarte.

După recuperarea și analizarea exemplarului, cercetătorii au stabilit că fosila aparține unui nou gen și unei noi specii, denumite Ueloca colemanorum.

Prima parte a numelui provine din limba Muscogee și înseamnă „apă” și „țestoasă”, iar a doua îi onorează pe membrii familiei Coleman, care au făcut descoperirea.

Rezultatele studiului, publicate în revista Palaeodiversity, oferă noi informații despre evoluția țestoaselor marine cu spinare de piele și sugerează că, în ultimii 40 de milioane de ani, au existat cel puțin două linii evolutive distincte ale acestor reptile, dintre care una a dispărut complet.

Cercetătorii spun că fosila reprezintă o piesă importantă pentru înțelegerea istoriei acestor animale preistorice.

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