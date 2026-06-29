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O fosilă uitată într-un sertar timp de 40 de ani s-a dovedit a fi primul os de dinozaur din Antarctica

O fosilă a fost uitată timp de 40 de ani într-un sertar. Aceasta s-a dovedit a fi primul os de dinozaur din Antarctica, descoperit în 1985.
O fosilă uitată într-un sertar timp de 40 de ani s-a dovedit a fi primul os de dinozaur din Antarctica
Ioana Târziu
29 iun. 2026, 18:42, Life-Inedit
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O fosilă cu aspect discret, care a petrecut 40 de ani uitată într-un sertar, s-a dovedit a fi primul os de dinozaur descoperit vreodată în Antarctica, potrivit BBC.

Cercetătorii care l-au găsit nu știau ce au descoperit

Osul a fost descoperit în 1985, dar echipa care l-a găsit nu era sigură despre ce era vorba. Astfel, fosila a fost depozitată în colecția de geologie a British Antarctic Survey (BAS) din Cambridge.

Acum, fosila a fost studiată de paleontologi, care au confirmat că este vorba de un os al cozii. Osul aparține unui tip de dinozaur numit titanosaur. Acest grup conținea cei mai mari dinozauri care au umblat vreodată pe Pământ, potrivit sursei citate.

Descoperirea ajută la dezvăluirea mai multor informații despre cum trăiau acești dinozauri într-o parte a lumii în care descoperirea fosilelor este rară.

Mark Evans, managerul colecțiilor de la BAS, a observat recent fosila printre miile de exemplare aduse din expedițiile în Antarctica de-a lungul deceniilor.

Cum a fost găsit osul inițial

Specimenul a fost colectat inițial pe insula James Ross. Descoperirea sa a fost consemnată într-un jurnal de teren ținut de geologul Mike Thomson. Alături de o schiță mică și îngrijită a fosilei, datată 9 decembrie 1985, el a scris „vertebră de reptilă mare”, menționând că avea aproximativ 10 cm lățime, mai arată sursa.

Evans spune că echipa care a găsit-o probabil credea că fosila aparține unei reptile marine.

Imediat ce a văzut-o, Evans și-a dat seama că vertebra semăna foarte mult cu cea a unui dinozaur. Iar data descoperirii sale însemna că ar fi fost prima fosilă de dinozaur găsită pe continent.

El l-a chemat pe profesorul Paul Barrett de la Muzeul de Istorie Naturală (NHM) pentru a-și confirma descoperirea.

„Deși nu este prea impresionant, are de fapt o formă foarte distinctă”, a declarat Barrett.

„Imediat ce l-am văzut, am știut cu ce avem de-a face… era absolut sigur că aveam de-a face cu un Titanosaur”, a spus el. „Aceasta este o combinație de caracteristici complet unică pentru aceste tipuri de dinozauri”.

Mai mult de 100 de specii de titanosaur au fost găsite

Peste 100 de specii de titanosaur au fost identificate până acum în întreaga lume, precizează sursa.

Toți sunt ierbivori cu patru picioare, cu gâturi foarte lungi care îi ajutau să ajungă în copaci și cozi lungi care îi contrabalansează. Cei mai mari titanozauri aveau peste 35 m lungime și cântăreau aproximativ 60 de tone.

După dimensiunea acestui os al cozii, oamenii de știință estimează că titanosaurul antarctic avea aproximativ 7 m lungime.

„Poate era un dinozaur tânăr sau poate era unul cu adevărat mic – unul care, de fapt, se opunea trendului pentru restul grupului, fiind un adult mai mic”, a explicat Barrett.

Dinozaurul a trăit acum 82 de milioane de ani

Acest dinozaur ar fi trăit acum 82 de milioane de ani, în perioada Cretacicului târziu. Antarctica era foarte diferită de cum este astăzi. Ar fi fost acoperit de păduri luxuriante, oferind hrană din belșug acestui tip de dinozaur, mai specifică sursa citată.

Fosila uitată în sertar ocupă acum un loc important în istoria explorărilor din Antarctica. Alte fosile de dinozauri au fost descoperite în această parte îndepărtată a lumii în anii de după 1985. Însă, nu au fost descoperite foarte multe.

Antarctica este un loc dificil pentru paleontologi, iar gheața ascunde urmele preistorice în roca de dedesubt.

„Arată că o zonă pe care o considerăm acum nelocuibilă a fost odată de fapt foarte locuibilă și a avut o mulțime de vietăți care au trăit în ea”, a conchis Barrett.

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