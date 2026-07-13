Un schelet de dinozaur ajunge la licitație: prețul estimat este de 30 de milioane de dolari

Fosila, supranumită „Gus”, este considerată o descoperire remarcabilă, însă vânzarea sa readuce în prim-plan dezbaterea privind comercializarea patrimoniului paleontologic și impactul asupra cercetării științifice, relatează NPR.

Un exemplar vechi de 67 de milioane de ani

Casa de licitații Sotheby’s va scoate la vânzare marți, la sediul său din New York, scheletul de T. rex cunoscut sub numele de „Gus”. Licitația va începe de la 19 milioane de dolari, iar estimările indică un preț final cuprins între 20 și 30 de milioane de dolari.

Fosila a fost descoperită în 2021 pe un teren privat din comitatul Harding, statul Dakota de Sud (SUA). Potrivit Sotheby’s, scheletul are o lungime de aproximativ 11,6 metri și o înălțime de aproape 3,8 metri și provine din perioada Cretacicului târziu, fiind vechi de aproximativ 67 de milioane de ani.

Specialiștii casei de licitații consideră că rămășițele aparțin unui exemplar adult, de dimensiuni impresionante, pe baza dezvoltării și robusteții oaselor.

Aproape o mie de fragmente recuperate

Excavarea sitului a fost realizată de compania Theropoda Expeditions și s-a desfășurat până în 2023. Thomas Heitkamp, președintele companiei, a declarat că echipa a recuperat aproape o mie de fragmente osoase, care au fost ulterior restaurate și asamblate.

Dinozaurul a primit numele „Gus” în memoria lui Gary „Gus” Licking, proprietarul fermei pe terenul căreia a fost făcută descoperirea. Potrivit reprezentanților Sotheby’s, acesta observase de-a lungul anilor dinți de T. rex și alte fragmente fosilizate pe proprietatea sa, intuind că sub pământ s-ar putea afla o descoperire importantă. Licking a murit însă în timpul lucrărilor de excavare și nu a apucat să vadă scheletul complet reconstruit.

Casa de licitații susține că „Gus” se numără printre cele mai mari și mai complete exemplare de Tyrannosaurus rex descoperite până în prezent.

Piața fosilelor atinge valori record

Licitațiile dedicate fosilelor de dinozauri au devenit tot mai spectaculoase în ultimele decenii. Prima vânzare de acest tip organizată de Sotheby’s a avut loc în 1997, când celebrul T. rex „Sue” a fost adjudecat pentru 8,4 milioane de dolari, fiind achiziționat cu sprijinul mai multor companii pentru Field Museum.

Recordul absolut este deținut în prezent de scheletul de stegozaur „Apex”, vândut în 2024 pentru 44,6 milioane de dolari. Acesta a fost cumpărat de investitorul miliardar Ken Griffin, care l-a împrumutat pentru patru ani American Museum of Natural History.

Paleontologul Scott Persons, curator de istorie naturală la South Carolina State Museum, afirmă că prețurile uriașe reflectă creșterea cererii pe piața colecționarilor. Totodată, el consideră că sumele investite în astfel de achiziții ar putea finanța programe ample de cercetare în muzee publice, contribuind la descoperirea unor noi specii și la extinderea colecțiilor accesibile publicului.