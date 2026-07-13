Secretul unui bucătar pentru paste perfecte. Detaliul pe care puțini îl cunosc

Oamenii cred că pastele trebuie fierte mereu în apă la clocot puternic. Bucătarii profesioniști spun însă că exact această greșeală strică textura finală a pastelor. Trucul lor, puțin cunoscut publicului larg, ține de temperatura exactă a apei.

Una dintre cele mai comune greșeli este folosirea unei oale prea mici. Pastele nu se pot mișca liber în timpul fierberii și devin lipicioase. O altă greșeală frecventă este nesărarea apei de fiert, ceea ce lasă preparatul fără gust. Scurgerea pastelor prea devreme este a treia greșeală obișnuită.

Cum obții paste ca la restaurant. Trucul simplu pe care îl folosesc bucătarii

Bucătarii profesioniști recomandă o tehnică mai puțin cunoscută: fierberea pastelor în apă care nu ajunge la clocot complet. Apa trebuie încălzită la aproximativ 85-90 de grade Celsius, nu la fierbere maximă. Rezultatul este o consistență mai uniformă și o capacitate mai mare de a absorbi sosul. Metoda ajută pastele să rămână „al dente” și mai savuroase, spun bucătarii.

Pentru a folosi această tehnică, este esențial să urmărești temperatura apei în timpul fierberii. Un termometru de bucătărie poate fi de mare ajutor pentru acest lucru. Sarea trebuie adăugată în proporție de aproximativ 10 grame la fiecare litru de apă. Timpul de fierbere trebuie redus cu câteva minute față de cel indicat pe ambalaj. Pastele continuă să se gătească și după ce sunt scurse.

Apa în care au fiert pastele, ingredientul secret pentru sos

Bucătarii recomandă păstrarea unei căni din apa de fierbere înainte de a scurge pastele. Aceasta este bogată în amidon și poate fi adăugată în sos pentru mai multă cremozitate. Trucul este folosit frecvent în restaurantele italiene pentru a lega sosul de paste.