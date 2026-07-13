Febra chihlimbarului pe litoralul Poloniei: furtunile au scos la iveală cantități record de „aur baltic”

Unele descoperiri sunt considerate de cei pasionați printre cele mai mari din ultimii ani și au declanșat o adevărată vânătoare de comori pe litoralul polonez, relatează televiziunea poloneză TVP World.

Vântul și valurile au adus chihlimbarul la țărm

Litoralul nordic al Poloniei a fost afectat la sfârșitul săptămânii de furtuni puternice, cu rafale de vânt care au atins aproximativ 100 km/h și au provocat pagube în mai multe zone de coastă.

După trecerea fenomenelor meteo, valurile au adus la mal cantități importante de chihlimbar, iar plajele s-au umplut rapid de localnici, turiști și colecționari care au început să caute fragmentele ascunse în nisip, printre alge și resturile aduse de mare. Unii au folosit doar mâinile, în timp ce alții au venit echipați cu plase și unelte speciale pentru colectare.

Imagini distribuite pe rețelele sociale surprind persoane care caută chihlimbar atât pe plajă, cât și în apa puțin adâncă, iar unele fotografii prezintă bucăți de dimensiuni neobișnuit de mari.

Descoperiri care ar putea stabili un nou record

Organizația turistică Na Mierzeję, care promovează regiunea Peninsulei Vistula de pe litoralul baltic, a transmis că descoperirile din ultimele zile ar putea reprezenta „o recoltă record de chihlimbar”.

La rândul său, grupul Hello Mierzeja a publicat imagini cu mai multe colecții impresionante, inclusiv una despre care susține că a fost adunată într-o singură noapte și cântărea aproximativ 8,5 kilograme, o cantitate considerată excepțională de pasionații de chihlimbar.

Deși astfel de informații nu au fost confirmate oficial de autorități, comunitățile de colecționari vorbesc despre unul dintre cele mai productive episoade din ultimii ani.

Primele ore după furtună sunt decisive

Vânătorii de chihlimbar urmăresc de regulă perioadele cu vânt puternic și valuri mari, deoarece acestea dislocă depozitele aflate pe fundul mării și le transportă spre țărm.

Specialiștii și pasionații spun că cele mai mari șanse de a găsi fragmente valoroase sunt în primele ore după încetarea furtunii, înainte ca plajele să fie luate cu asalt de alți căutători.

În mod obișnuit, majoritatea bucăților descoperite sunt de dimensiuni reduse, însă, ocazional, sunt găsite exemplare de câteva zeci de grame sau chiar mai mari, extrem de apreciate de colecționari.

Plaje în continuare închise din cauza condițiilor meteo

În ciuda interesului crescut pentru căutarea chihlimbarului, autoritățile poloneze au menținut închise zeci de sectoare de plajă pentru înot, din cauza valurilor înalte, a vântului puternic și a curenților periculoși rămași după furtuni.

Chihlimbarul baltic, cunoscut și sub denumirea de „aurul Balticului”, este una dintre cele mai valoroase rășini fosilizate din lume și reprezintă de secole un simbol al regiunii, fiind utilizat în bijuterii și obiecte decorative.