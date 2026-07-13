Parlamentul Ungariei se pregătește să modifice Constituția, pentru a scurta mandatul președintelui

Parlamentul maghiar va vota, luni, un amendament constituțional care va pune capăt mandatului președintelui Tamas Sulyok, potrivit AFP.

Premierul Péter Magyar l-a numit pe președinte o „marionetă” a naționalistului Viktor Orbán. Liderul conservator pro-european a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile parlamentare din aprilie.

Premierul va demonta „cărămidă cu cărămidă” sistemul predecesorului său

Magyar a promis că va demonta „cărămidă cu cărămidă” sistemul stabilit de predecesorul său, un adept al ideologiei iliberale. Acesta va începe cu președintele, căruia i-a cerut în repetate rânduri să demisioneze, însă fără succes, potrivit sursei.

Votul este programat pentru ora 18:15, ora locală.

Adoptarea amendamentului este o concluzie inevitabilă. Partidul Tisza al lui Péter Magyar deține o majoritate de două treimi în Parlament, ceea ce îi permite să rescrie Constituția.

Președintele a denunțat amendamentul

Tamas Sulyok, în vârstă de 70 de ani, a denunțat procedura, afirmând că aceasta „încalcă principiile statului de drept, democrației și separării puterilor”. Președintele a afirmat că „este fără precedent în Europa ca un președinte în exercițiu să fie pus sub acuzare din motive pur politice”, mai arată sursa citată.

Partidul Fidesz al lui Orban a organizat o demonstrație săptămâna trecută împotriva textului. Acesta l-a denunțat drept o încercare de a instaura „un regim autocratic”. Critica a fost adusă adesea împotriva sa în trecut.

O măsură tranzitorie

Amendamentul, prezentat ca o măsură tranzitorie până la adoptarea unei noi constituții în urma unei consultări publice, este de asemenea criticat de ONG-uri.

Deși „noul guvern maghiar are mandatul de a remedia încălcările statului de drept din epoca Fidesz”, acesta trebuie să facă acest lucru „respectând garanțiile procedurale”, a declarat Benjamin Ward, director adjunct al unui ONG dedicat drepturilor omului.

Cu toate acestea, juristul Andras Baka, fost președinte al Curții Supreme a Ungariei consideră că abordarea lui Péter Magyar este justificată, dacă deschide calea către o nouă ordine constituțională. Mandatul său a fost scurtat în timpul lui Orban, conform aceleiași surse.

Ce mai prevede amendamentul

Amendamentul în 12 puncte prevede, de asemenea, limitarea numărului de mandate ale parlamentarilor la trei. Această măsură ar împiedica mai mulți politicieni din opoziție să candideze din nou în 2030. Textul restabilește, de asemenea, competențele de control bugetar ale Curții Constituționale.

De asemenea, stabilește limita de vârstă pentru judecători la 70 de ani. Prevederea l-ar afecta direct pe președintele instituției, Peter Polt, fost procuror general numit sub Orbán. Amendamentul mai creează un Oficiu Național pentru Recuperarea și Protejarea Bunurilor Publice. Acestuia i s-ar acorda puteri extinse pentru a combate corupția, care a devenit sistemică sub Orbán, mai specifică sursa citată.