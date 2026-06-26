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Ungaria se pregătește pentru trecerea la euro. Magyar anunță când ar putea fi îndeplinite criteriile

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a prezentat cel mai clar calendar de până acum privind un posibil parcurs al țării către adoptarea euro.
Ungaria se pregătește pentru trecerea la euro. Magyar anunță când ar putea fi îndeplinite criteriile
Iulian Moşneagu
26 iun. 2026, 15:38, Știri externe
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Premierul Ungariei, Peter Magyar, a declarat că țara sa ar putea îndeplini până în 2030 criteriile economice necesare pentru adoptarea euro, relatează Bloomberg.

Magyar a precizat însă că adoptarea euro va fi o decizie politică separată și că aceasta ar trebui discutată cu populația. Declarațiile au fost făcute vineri, după o întâlnire la Budapesta cu președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis.

Ungaria nu are, în prezent, o dată oficială pentru trecerea la euro.

Noua administrație de la Budapesta, care încearcă să repare relațiile cu UE deteriorate în cei 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban, susține că disciplina impusă de parcursul către aderare va aduce beneficii cu mult înainte ca moneda să fie adoptată.

Drumul către îndeplinirea criteriilor poate aduce în sine un tip de stabilitate, o încredere în rândul companiilor, investitorilor și consumatorilor, care poate contribui la dezvoltarea țării”, a declarat Magyar.

Datoria publică, cel mai dificil criteriu

Regula de la Maastricht privind datoria publică, potrivit căreia aceasta nu ar trebui să depășească 60% din PIB, va fi probabil cel mai dificil criteriu de îndeplinit, a spus Magyar.

Anul „2030 este o dată-țintă realistă pentru ca Ungaria să îndeplinească criteriile de la Maastricht”, a declarat Magyar, adăugând că nu vor fi necesare măsuri de austeritate.

Guvernul de la Budapesta intenționează să publice în acest an un nou plan fiscal pe termen mediu. Documentul va include măsurile bugetare și economice necesare pentru ca Ungaria să îndeplinească regulile de intrare în zona euro.

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