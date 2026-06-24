Comisia Europeană: România nu este pregătită să adopte moneda euro. Niciunul dintre cele cinci state analizate nu îndeplinește toate criteriile

Concluzia este că niciunul dintre cele cinci state analizate nu îndeplinește, în prezent, toate condițiile necesare aderării.

Raportul vizează România, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, state care s-au angajat prin tratatele europene să adopte moneda euro.

România nu îndeplinește toate criteriile

Evaluarea Comisiei are la bază criteriile de convergență prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acestea vizează stabilitatea prețurilor, finanțele publice, cursul de schimb și nivelul dobânzilor pe termen lung.

Raportul arată că doar Cehia și Suedia îndeplinesc criteriile privind stabilitatea prețurilor, finanțele publice și dobânzile pe termen lung.

Niciunul dintre cele cinci state nu participă în prezent la Mecanismul Cursului de Schimb II (ERM II). Participarea la acest mecanism este obligatorie timp de cel puțin doi ani înaintea aderării la zona euro.

În consecință, Comisia concluzionează că niciunul dintre cele cinci state nu este pregătit să adopte moneda unică.

Probleme și în legislația națională

Executivul european arată că legislația monetară din cele cinci state analizate nu este încă pe deplin compatibilă cu normele Uniunii Economice și Monetare.

Raportul evidențiază însă că toate cele cinci economii sunt bine integrate în piața unică europeană.

În același timp, unele dintre acestea continuă să se confrunte cu vulnerabilități macroeconomice și dificultăți privind mediul de afaceri sau cadrul instituțional.

Comisia consideră că aceste probleme trebuie rezolvate pentru ca procesul de convergență să fie sustenabil.

Românii susțin adoptarea monedei euro

Raportul este însoțit de un sondaj Eurobarometru realizat în cele cinci state analizate. Potrivit cercetării, 57% dintre cetățenii acestor țări cred că moneda euro a avut un impact pozitiv în statele care o folosesc.

De asemenea, 51% consideră că introducerea euro ar avea efecte benefice pentru propria țară.

În ceea ce privește România, 65% dintre respondenți susțin adoptarea monedei euro. România ocupă locul al doilea în clasament, după Ungaria, unde sprijinul ajunge la 80%.

În Suedia, susținerea este de 51%, în timp ce în Polonia și Cehia este de 43%, respectiv 42%.

Ce urmează

Raportul de convergență este publicat o dată la doi ani sau la solicitarea unui stat membru.

Documentul reprezintă baza unei eventuale propuneri privind adoptarea monedei euro de către un stat al Uniunii Europene.

Evaluarea Comisiei este publicată simultan cu raportul de convergență elaborat de Banca Centrală Europeană.

Toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei, au obligația juridică de a adopta moneda euro atunci când îndeplinesc toate criteriile de convergență.