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Călin Georgescu îl critică dur pe Nicușor Dan după anunțul privind aderarea la euro: Renunți la Leu, renunți la suveranitate. Păstrăm demnitatea de oameni liberi

Fostul Candidat la alegerile prezidențiale anulate din 2024, Călin Georgescu, a reacționat marți la anunțul președintelui Dan privind aderarea la zona euro. Georgescu a avertizat că aderarea la zona euro va veni la pachet cu scumpire generalizată și pierderea suveranității economice.
Călin Georgescu îl critică dur pe Nicușor Dan după anunțul privind aderarea la euro: Renunți la Leu, renunți la suveranitate. Păstrăm demnitatea de oameni liberi
Sursa foto: Mihai Pop/Mediafax Foto
Radu Mocanu
04 aug. 2026, 22:00, Politic
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Călin Georgescu a reacționat după declarațiile președintelui Nicușor Dan, afirmând că adoptarea monedei euro va afecta gravul traiul românilor, adăugând că ar însemna și „trădarea interesului național”. 

„O asemenea decizie ar însemna, politic și moral, trădarea leului, a interesului național și a încrederii datorate românilor. O hotărâre care intră în fiecare pensie, în fiecare salariu și în prețul fiecărei pâini nu poate fi prezentată poporului ca un fapt împlinit. Românii trebuie ascultați și trebuie să aibă ultimul cuvânt”, transmite pe Facebook Călin Georgescu. 

„Leul, fortăreața noastră”

Fostul candidat prezidențial subliniază că moneda națională reprezintă principalul instrument de protecție a economiei românești și un pilon al independenței statului, subliniind că renunțarea la Leu echivalează cu pierderea suveranității. 

„Renunți la Leu, renunți la suveranitate. O țară este stăpână pe soarta ei atunci când are control deplin asupra propriei monede. Leul este mai mult decât o monedă. Este fortăreața noastră”, transmite liderul suveranist. 

„Moneda națională nu este o piedică în calea prosperității”

Georgescu a dat exemplul altor țări din Uniunea Europeană care și-au păstrat moneda națională pentru a sublinia că „Euro nu este garanția prosperității”. 

„Priviți la Europa: Marea Britanie a fost membră a construcției europene timp de aproape cinci decenii fără să renunțe la lira sterlină. Astăzi, dintre cele 27 de state ale Uniunii Europene, șase nu folosesc euro: România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia și Danemarca. Moneda națională nu este o piedică în calea prosperității”, transmite fostul candidat. 

„Trecerea la euro ar duce la o scumpire generalizată. Veniturile vor rămâne la fel, în timp ce costurile vieții vor exploda. Banii românilor să lucreze pentru români: păstrăm leul, păstrăm demnitatea de oameni liberi”, conchide Călin Georgescu. 

Anunțul președintelui

Reacția fostul candidat la alegerile prezidențiale vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că există un consens larg între formațiunile politice privind aderarea României la zona Euro. 

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