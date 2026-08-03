BEI: Uniunea Europeană nu poate garanta aderarea Ucrainei

Șefa Biroului BEI pentru Europa de Est, Kristina Mikulova, face un anunț dezamăgitor pentru Ucraina, într-un interviu pentru EUObserver.

„Desigur, nu putem oferi Ucrainei încredere deplină în aderarea (n.r. la Uniunea Europeană)”, a spus ea. „Dar trebuie să le oferim un grad rezonabil de încredere.” „Dacă nu putem face asta, atunci trebuie să spunem sincer că, pe termen scurt sau mediu, nu putem garanta că Ucraina va deveni membru cu drepturi depline. Acesta ar fi cel mai sincer lucru”, a remarcat ea.

Mikulova a adăugat că perspectiva aderării UE ar putea deveni un obiectiv important pentru Ucrainași ar contribui la păstrarea acesteia ca țară unificată după încheierea conflictului și a pierderilor teritoriale.

„Trebuie să oferim Ucrainei un viitor convingător”

„Ucraina, ca țară vastă, ar putea pierde iluzia unității. Acest lucru ar putea avea consecințe grave. În acest moment, trebuie să oferim Ucrainei un viitor convingător”, a adăugat ea.

Kristína Mikulová conduce sucursala Băncii Europene de Investiții din Ucraina de aproape șase luni. Înainte de a ajunge la Kiev, a lucrat în Liban, o altă țară afectată de conflict și ocupație. Mikulová s-a concentrat mult timp pe Europa Centrală și de Est, inclusiv pe Ucraina. Și-a scris teza de doctorat despre această țară în timp ce era doctorandă la Oxford.

„Când am venit prima dată în Ucraina, am avut sentimentul că recunosc tipare de comportament pe care le cunoșteam de acasă. Ca slovac, am presupus că ne vor urma în toate, doar cu câteva etape în urma lor.

Astăzi înțeleg că aceasta a fost o greșeală. Ucrainenii, și din cauza condițiilor extrem de dificile în care s-au aflat, își urmează propriul drum.

În mijlocul unui război care nu a început aici în 2022, ci deja în 2014, au găsit o multitudine de modalități de a face lucrurile să se întâmple. De exemplu, în digitalizare și inovare, i-au depășit în multe privințe pe vecinii lor”, susține Kristína Mikulová.

Stadiul aderării Ucrainei la UE

Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană avansează în prezent, după cererea de aderare din 2022 , statutul de candidat, începerea negocierilor oficiale și deschiderea capitolelor tematice.

Cererea de aderare a fost depusă pe 28 februarie 2022, la câteva zile după debutul invaziei ruse. Statul de țară candidată i-a fost acordat pe 23 iunie 2022 de către Consiliul European. Negocierile oficiale de aderare au fost lansate în iunie 2026, după adoptarea deciziilor de la nivelul statelor membre. Al doilea domeniu de negocieri (clusterul 6 privind politica externă) a fost deschis în iulie 2026.