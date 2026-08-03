Opozantul Boris Nadejdin s-a refugiat în Franța: Sunt în viață și liber. Din păcate, nu în Rusia.

Opozantul rus Boris Nadejdin a anunțat luni, printr-un mesaj video publicat pe Telegram, că a părăsit Rusia și se află în Franța.

În mesaj, acesta apare îmbrăcat într-un tricou galben, având în fundal Turnul Eiffel

„Am vești bune: sunt în viață și liber. Din păcate, nu în Rusia. Acum trebuie să mă gândesc și să-mi dau seama cum să merg mai departe”, a declarat opozantul, citat de AFP.

Nadejdin, fost deputat în Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului Rusiei, Boris Nadejdin a renunțat să mai candideze la alegerile legislative programate în luna septembrie, după ce a fost arestat și amendat pentru „extremism”.

În luna iulie, autoritățile ruse l-au inclus pe lista „agenților străini”. Nadejdin acuză că autoritățile încearcă să îl reducă la tăcere și să îl elimine din viața politică.

La alegerile prezidențiale din martie 2024 acesta a fost singurul candidat care a promovat un mesaj împotriva războiului din Ucraina, însă candidatura sa a fost însă respinsă de autoritățile electorale ruse.

Într-un interviu acordat în luna iulie, Nadejdin l-a acuzat pe Vladimir Putin că duce Rusia spre o „catastrofă”.

Refugiul său vine pe fondul unei campanii de represiune accentuate de la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022. Mii de persoane au fost condamnate sau sancționate pentru opoziția față de război, unele primind pedepse severe. OVD-Info, o organizație non-guvernamentală, susține că peste 2.000 de persoane sunt în prezent încarcerate în Rusia din motive politice.

De asemenea, toți opozanții Kremlinului se afla ori în închisoare, ori în exil. Principalul adversar politic al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnîi, a murit în detenție în februarie 2024. Susținătorii săi afirmă că acesta a fost otrăvit.