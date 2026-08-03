Prima pagină » Știrile zilei » Opozantul Boris Nadejdin s-a refugiat în Franța: Sunt în viață și liber. Din păcate, nu în Rusia.

Opozantul Boris Nadejdin s-a refugiat în Franța: Sunt în viață și liber. Din păcate, nu în Rusia.

Opozantul rus Boris Nadejdin, fost deputat în Duma de Stat, s-a refugiat în Franța. Oficialul intenționa să candideze la alegerile parlamentare din luna septembrie, însă a renunțat la campanie după ce a fost arestat pentru extremism și desemnat ca „agent străin” de către autorități.
Opozantul Boris Nadejdin s-a refugiat în Franța: Sunt în viață și liber. Din păcate, nu în Rusia.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
03 aug. 2026, 19:53, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Opozantul rus Boris Nadejdin a anunțat luni, printr-un mesaj video publicat pe Telegram, că a părăsit Rusia și se află în Franța. 

În mesaj, acesta apare îmbrăcat într-un tricou galben, având în fundal Turnul Eiffel 

„Am vești bune: sunt în viață și liber. Din păcate, nu în Rusia. Acum trebuie să mă gândesc și să-mi dau seama cum să merg mai departe”, a declarat opozantul, citat de AFP

Nadejdin, fost deputat în Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului Rusiei, Boris Nadejdin a renunțat să mai candideze la alegerile legislative programate în luna septembrie, după ce a fost arestat și amendat pentru „extremism”.

În luna iulie, autoritățile ruse l-au inclus pe lista „agenților străini”. Nadejdin acuză că autoritățile încearcă să îl reducă la tăcere și să îl elimine din viața politică. 

La alegerile prezidențiale din martie 2024 acesta a fost singurul candidat care a promovat un mesaj împotriva războiului din Ucraina, însă candidatura sa a fost însă respinsă de autoritățile electorale ruse. 

Într-un interviu acordat în luna iulie, Nadejdin l-a acuzat pe Vladimir Putin că duce Rusia spre o „catastrofă”. 

Refugiul său vine pe fondul unei campanii de represiune accentuate de la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022. Mii de persoane au fost condamnate sau sancționate pentru opoziția față de război, unele primind pedepse severe. OVD-Info, o organizație non-guvernamentală, susține că  peste 2.000 de persoane sunt în prezent încarcerate în Rusia din motive politice. 

De asemenea, toți opozanții Kremlinului se afla ori în închisoare, ori în exil. Principalul adversar politic al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnîi, a murit în detenție în februarie 2024. Susținătorii săi afirmă că acesta a fost otrăvit. 

Recomandarea video

Diana Șoșoacă a pierdut, la Tribunalul UE, procesul prin care cerea suspendarea deciziei Parlamentului European de ridicare a imunității sale
G4Media
Situație dureroasă » Familia nu are unde să-l îngroape pe Constantin „Gogu” Covaciu: „Am primit un răspuns stupefiant de la Dinamo”
GSP.ro
Gândul a mers pe urma imaginilor virale cu delfini în Dunăre. Cum au ajuns mamiferele la Sulina și ce se va întâmpla cu ele? Ce spun specialiștii
Gandul
BOMBA VERII! Livia ex-Bordea s-a întors în brațele fostului iubit
Cancan
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport
Corina Drugan merge „la birou” pe iaht. Cum a ajuns skipper, instructor și campioană națională: „Realizezi cât de puțin îți trebuie ca să fii fericit”
Libertatea
Nu mânca niciodată acest aliment dacă observi acest detaliu! Un neurolog spune că poate ascunde o toxină extrem de periculoasă
CSID
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia