Prețul petrolului scade, iar acțiunile cresc, pe fondul speranțelor privind un acord de pace în Orient

Contractele futures pe petrolul brut au scăzut cu peste 6%, chiar dacă Iranul a negat că ar avea loc vreo negociere și că armistițiile anterioare au eșuat.

În timp ce acțiunile din sectorul tehnologic se află încă sub presiune în Asia, pe fondul îngrijorărilor legate de suprainvestiții, indicii bursieri generali au înregistrat creșteri la New York și au atins niveluri record în Europa, pe măsură ce prețurile mai mici ale petrolului sporesc perspectivele unor rate ale dobânzii mai scăzute, potrivit AFP.

„Decizia lui Trump de a relua negocierile cu Iranul a redus semnificativ prima de risc legată de petrol și a oferit obligațiunilor spațiu pentru o creștere”, a declarat Patrick Munnelly, strateg de piață la Tickmill Group.

Scăderea bruscă a prețului petrolului „a atenuat temerile imediate legate de inflație”, a precizat acesta.

Bursele din Paris și Frankfurt au închis ambele în creștere cu peste un procent, atingând niveluri record.

La New York, toți indicii principali erau în creștere la sfârșitul sesiunii de tranzacționare de dimineață.

Londra a înregistrat, însă, o scădere, după ce prețul acțiunilor unuia dintre cei mai mari constituenți ai săi, grupul farmaceutic AstraZeneca, a scăzut cu 9% pe fondul unui raport conform căruia acesta s-ar putea fuziona cu rivalul american Bristol Myers Squibb.

Companiile petroliere, care ocupă un loc important în indicii londonezi, au urmat tendința de scădere a prețurilor petrolului.

În ciuda scăderii înregistrate luni, prețurile petrolului se mențin cu mult peste nivelurile observate înainte ca Statele Unite și Israelul să atace Iranul.

Sâmbătă, președintele american a precizat că un acord este deja „conturat”, iar ultimele negocieri sunt vizate de strâmtoarea Ormuz.

După ce Iranul a negat, luni, că au loc discuții, Trump a declarat furios pe rețelele sociale că blocada militară americană asupra porturilor iraniene va rămâne în vigoare până când se va ajunge la un „acord sau la o capitulare totală”.