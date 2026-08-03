Remaniere în diplomația de la Kiev. Zelenski a demis-o pe ambasadoarea Ucrainei în SUA

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a revocat-o pe Olha Stefanișina din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei în Statele Unite, informează Ukrinform.

„Olga Stefanișina va fi eliberată din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei în Statele Unite ale Americii”, se arată în decretul menționat de sursa citată.

Stefanișina fusese numită în postul diplomatic de la Washington pe 27 august 2025, după ce anterior ocupase funcția de viceprim-ministru pentru integrare europeană și euroatlantică și, timp de o lună, pe cea de trimis special al președintelui pentru cooperarea cu SUA.

Speculațiile privind plecarea sa din funcția de ambasador au apărut odată cu remanierea guvernamentală inițiată la mijlocul lunii iulie.

În cadrul remanierii, mai mulți lideri au fost eliberați din funcție, precum fostul ministru al Apărării, Mîhaii Fedorov sau Oleksandr Sirski, fostul șef de stat major.

Volodimir Zelenski intenționase inițial să o numească ambasador la Washington pe fostul premier Iulia Svîrîdenko, însă aceasta ar fi refuzat oferta, potrivit unor surse citate de The Kyiv Independent.

Schimbarea Ștefanișinei are loc și pe fondul unor speculații privind o posibilă urmărire penală.

Aceasta este vizată de o investigație desfășurată de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei în legătură cu presupuse nereguli privind activitatea Agenției pentru Recuperarea și Administrarea Activelor, însă până în prezent nu a fost pusă oficial sub acuzare.