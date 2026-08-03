Prima pagină » Știrile zilei » Remaniere în diplomația de la Kiev. Zelenski a demis-o pe ambasadoarea Ucrainei în SUA

Remaniere în diplomația de la Kiev. Zelenski a demis-o pe ambasadoarea Ucrainei în SUA

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a demis-o din funcție pe Olga Stefanișina, ambasadorul Ucrainei în Statele Unite ale Americii. Mișcarea face parte dintr-un val mai amplu de schimbări la vârful instituțiilor de forță de la Kiev.
Remaniere în diplomația de la Kiev. Zelenski a demis-o pe ambasadoarea Ucrainei în SUA
Sursa foto: X
Radu Mocanu
03 aug. 2026, 20:53, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a revocat-o pe Olha Stefanișina din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei în Statele Unite, informează Ukrinform

„Olga Stefanișina va fi eliberată din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei în Statele Unite ale Americii”, se arată în decretul menționat de sursa citată. 

Stefanișina  fusese numită în postul diplomatic de la Washington pe 27 august 2025, după ce anterior ocupase funcția de viceprim-ministru pentru integrare europeană și euroatlantică și, timp de o lună, pe cea de trimis special al președintelui pentru cooperarea cu SUA. 

Speculațiile privind plecarea sa din funcția de ambasador au apărut odată cu remanierea guvernamentală inițiată la mijlocul lunii iulie. 

În cadrul remanierii, mai mulți lideri au fost eliberați din funcție, precum fostul ministru al Apărării, Mîhaii Fedorov  sau Oleksandr Sirski, fostul șef de stat major. 

Volodimir Zelenski intenționase inițial să o numească ambasador la Washington pe fostul premier Iulia Svîrîdenko, însă aceasta ar fi refuzat oferta, potrivit unor surse citate de The Kyiv Independent

Schimbarea Ștefanișinei are loc și pe fondul unor speculații privind o posibilă urmărire penală.

Aceasta este vizată de o investigație desfășurată de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei în legătură cu presupuse nereguli privind activitatea Agenției pentru Recuperarea și Administrarea Activelor, însă până în prezent nu a fost pusă oficial sub acuzare. 

Recomandarea video

Diana Șoșoacă a pierdut, la Tribunalul UE, procesul prin care cerea suspendarea deciziei Parlamentului European de ridicare a imunității sale
G4Media
Situație dureroasă » Familia nu are unde să-l îngroape pe Constantin „Gogu” Covaciu: „Am primit un răspuns stupefiant de la Dinamo”
GSP.ro
Bolojan dă vina pe românii care merg pe Litoral pentru scumpirea carburanților. Care este explicația premierului demis
Gandul
BOMBA VERII! Livia ex-Bordea s-a întors în brațele fostului iubit
Cancan
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport
De ce este Ceuta în centrul unei crize migraționiste permanente. Miza enclavei spaniole de la granița cu Marocul
Libertatea
Nu mânca niciodată acest aliment dacă observi acest detaliu! Un neurolog spune că poate ascunde o toxină extrem de periculoasă
CSID
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia