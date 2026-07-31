Ucraina cere urgent rachete Patriot înainte de iarnă. Kievul speră la un armistițiu cu Rusia

Declarațiile au fost făcute joi de ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanișina.

Diplomatul ucrainean a precizat că autoritățile de la Kiev poartă discuții cu Pentagonul pentru obținerea unei licențe care să permită producerea în Ucraina a rachetelor Patriot PAC-3, însă un astfel de proiect ar putea dura între un an și cinci ani, scrie Reuters.

Ucraina cere rachete Patriot înainte de iarnă și discută producția în colaborare cu SUA

Olha Stefanișina a declarat că Ucraina analizează și posibilitatea unui acord pe termen lung pentru achiziționarea de rachete Patriot PAC-3, inclusiv o soluție prin care Kievul să își schimbe locul în linia de producție cu un alt cumpărător pentru a primi mai rapid sistemele de care are nevoie.

Potrivit ambasadoarei, reprezentanți ai companiei Raytheon, producătorul sistemului Patriot, au efectuat deja o vizită în Ucraina. De asemenea, compania Lockheed Martin, care produce interceptoarele PAC-3, pregătește trimiterea unei echipe de experți în țară.

Intensificarea atacurilor rusești

Stefanișina a afirmat că atacurile lansate de Rusia în ultimele nopți au fost de o intensitate fără precedent.

„Efectul devastator al fiecărui atac nocturn este de neimaginat. Noaptea trecută și în noaptea precedentă au fost lansate între 30 și 40 de rachete balistice”, a spus ambasadoarea.

Ea a explicat că Ucraina a reușit să își îmbunătățească apărarea împotriva dronelor fabricate de Rusia și Iran, însă nu dispune încă de o soluție eficientă împotriva rachetelor balistice, în condițiile în care Rusia își accelerează producția acestui tip de armament.

„Putin intenționează să distrugă Ucraina. Am avut succes în multe domenii, dar pentru această iarnă avem nevoie de rachete”, a declarat oficialul ucrainean.

Zelenski încearcă relansarea negocierilor de pace

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit marți, la Casa Albă, cu președintele american Donald Trump pentru a solicita consolidarea apărării antiaeriene și relansarea eforturilor diplomatice de încheiere a războiului.

Potrivit Olhei Stefanișina, una dintre variantele analizate este o vizită la Kiev a negociatorilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Deși nu a fost stabilită o dată oficială, deplasarea ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare.

Ambasadoarea a precizat că Zelenski și-a reiterat propunerea privind încetarea luptelor pe actualele linii ale frontului, ca punct de plecare pentru eventuale negocieri de pace cu Rusia. Ea a subliniat că un acord trebuie avansat înainte de apropierea iernii, când condițiile de pe front și atacurile asupra infrastructurii energetice ar putea deveni și mai dificile.

Ambasadoarea confirmă că și-a oferit demisia

Olha Stefanișina a confirmat informațiile apărute în presa ucraineană potrivit cărora și-a prezentat demisia din funcția de ambasador al Ucrainei în Statele Unite, la doar un an de la preluarea mandatului.

Ea a explicat că dorește să revină în Ucraina pentru a răspunde personal acuzațiilor privind declarațiile sale de avere. Totuși, ambasadoarea a subliniat că președintele Volodimir Zelenski nu i-a cerut să demisioneze și nici nu și-a exprimat dorința ca aceasta să părăsească postul diplomatic.