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Șeful adjunct al FAA demisionează după accidentul aviatic mortal de la Washington. Ancheta a scos la iveală erori grave

Chris Rocheleau, oficialul care a coordonat răspunsul Administrației Federale a Aviației (FAA) după coliziunea aviatică din ianuarie 2025, soldată cu moartea a 67 de persoane în apropierea Aeroportului Național Ronald Reagan din Washington, își va încheia mandatul săptămâna viitoare.
Șeful adjunct al FAA demisionează după accidentul aviatic mortal de la Washington. Ancheta a scos la iveală erori grave
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Andrei Rachieru
31 iul. 2026, 00:45, Știri externe
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Plecarea sa vine după ce autoritățile americane au implementat o serie de măsuri pentru creșterea siguranței zborurilor, în urma concluziilor dure ale anchetei.

Chris Rocheleau, adjunct al Administratorului Federal al Aviației (FAA), a anunțat angajații instituției că va părăsi agenția pentru a ocupa o nouă funcție. Potrivit unui e-mail consultat de Reuters, oficialul își va încheia mandatul săptămâna viitoare, scrie Reuters.

Rocheleau fusese numit administrator interimar al FAA la doar câteva zile înainte de accidentul aviatic din ianuarie 2025, când un elicopter al Armatei SUA s-a ciocnit cu un avion regional al American Airlines în apropierea Aeroportului Național Ronald Reagan din Washington. În urma impactului, toate cele 67 de persoane aflate la bordul celor două aeronave și-au pierdut viața.

În locul său, funcția de adjunct interimar al FAA va fi preluată de Liam McKenna, în prezent consilier juridic al agenției.

Ancheta indică deficiențe grave

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB) a concluzionat că tragedia a fost cauzată de decizia FAA de a permite elicopterelor să opereze în apropierea aeroportului fără măsuri suficiente de separare față de aeronavele comerciale.

Raportul arată că instituția nu a analizat în mod corespunzător datele disponibile și nici nu a acționat în baza recomandărilor anterioare privind mutarea rutelor de zbor ale elicopterelor din apropierea aeroportului.

În fața Congresului american, Chris Rocheleau a admis că sistemul a eșuat.

„În mod clar, ceva a fost omis”, declara oficialul anul trecut, referindu-se la informațiile care ar fi trebuit să conducă la măsuri preventive înainte de producerea accidentului.

FAA introduce noi măsuri de siguranță

Potrivit NTSB, între 2021 și momentul producerii accidentului au fost înregistrate peste 15.200 de situații în care avioane comerciale și elicoptere au trecut la mai puțin de o milă nautică unul de celălalt pe orizontală și la o diferență de altitudine mai mică de 400 de picioare în zona aeroportului Reagan.

După tragedie, FAA a adoptat mai multe măsuri pentru reducerea riscurilor. Agenția a modificat rutele utilizate de elicoptere în apropierea mai multor aeroporturi importante și, în luna martie, a suspendat utilizarea procedurilor de separare vizuală între avioane și elicoptere în zonele aeroporturilor majore din Statele Unite.

De asemenea, în urma unui incident petrecut în mai 2025, când două aeronave civile au fost nevoite să întrerupă aterizarea din cauza apropierii unui elicopter militar, FAA a interzis Armatei SUA zborurile cu elicopterul în zona Pentagonului.

În ianuarie, instituția a anunțat și o amplă reorganizare internă. Noua structură include un birou dedicat supravegherii siguranței, care reunește atribuțiile a cinci departamente diferite. Totodată, FAA implementează un sistem unitar de management al siguranței și un proces comun de evaluare a riscurilor la nivelul întregii agenții, măsuri menite să prevină repetarea unor tragedii similare.

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