Accident grav în Germania: un avion de mici dimensiuni s-a înfipt în acoperișul unei case, iar zona a fost evacuată

Echipele de intervenție continuă căutările pentru o a doua persoană despre care se crede că se afla în aeronavă. Din fericire, locuința era goală în momentul impactului, potrivit publicației Welt.

Aeronava s-a prăbușit peste acoperișul unei case

Accidentul s-a produs în localitatea Ganderkesee, situată în apropiere de orașul Bremen. Potrivit primelor informații furnizate de poliție, aeronava de mici dimensiuni s-a prăbușit direct peste acoperișul unei case, unde a rămas înfiptă în urma impactului.

În interiorul avionului, salvatorii au descoperit trupul neînsuflețit al unei persoane. Primele date transmise de centrul de coordonare al intervenției din Oldenburg indică faptul că la bord s-ar fi aflat două persoane în momentul accidentului.

Autoritățile desfășoară în continuare operațiuni de căutare pentru identificarea celei de-a doua persoane, care este în prezent dată dispărută.

Locatarii nu se aflau acasă

Potrivit poliției, locuința peste care s-a prăbușit avionul era nelocuită în momentul accidentului, astfel că nu au fost înregistrate victime în rândul persoanelor aflate la sol.

Din motive care nu au fost încă stabilite, aeronava a pierdut altitudine înainte de impact. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă prăbușirea a fost provocată de o defecțiune tehnică, de condițiile de zbor sau de alți factori.

Zeci de locuințe din zonă au fost evacuate

Imediat după accident, autoritățile au instituit un perimetru de siguranță în jurul locului prăbușirii. Locuitorii din casele aflate pe o rază de aproximativ 100 de metri au fost evacuați preventiv, pentru a permite intervenția echipelor de salvare și pentru eliminarea oricăror riscuri suplimentare.

Poliția germană a precizat că măsura a fost luată exclusiv din motive de precauție și că, în prezent, nu există un pericol pentru populație.

La fața locului au fost mobilizate numeroase echipaje de poliție, pompieri și salvatori, care intervin atât pentru recuperarea aeronavei, cât și pentru continuarea căutărilor și securizarea zonei.

Ancheta este în desfășurare

Circumstanțele producerii accidentului rămân neclare, iar autoritățile germane au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele tragediei. Specialiștii urmează să analizeze epava aeronavei și toate datele disponibile privind zborul.

Până la finalizarea investigației, autoritățile nu au făcut publică identitatea victimei și nici informații privind naționalitatea persoanelor care se aflau la bordul avionului.