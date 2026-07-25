Ankara, sub ape după o ploaie torențială. Meteorologii anunță că ploile continuă

Circulația rutieră a fost îngreunată în mai multe zone ale capitalei Turciei, însă autoritățile nu au raportat victime sau pagube majore, potrivit publicației Turkiye Today.

Străzi acoperite de apă după ore de ploi

Ploaia a început încă din cursul nopții, iar precipitațiile au continuat intermitent până în dimineața zilei de sâmbătă. La un moment dat, vremea s-a înrăutățit rapid, transformându-se într-o furtună cu descărcări electrice și averse intense.

Cantitățile mari de apă căzute într-un interval scurt au dus la acumulări importante pe mai multe străzi și bulevarde din Ankara. În numeroase zone, șoferii au fost nevoiți să înainteze cu dificultate prin porțiuni de carosabil acoperite de apă, ceea ce a provocat încetinirea traficului și blocaje temporare.

Imagini din capitala Turciei surprind autovehicule deplasându-se cu viteză redusă prin zonele inundate, în timp ce pietonii au încercat să se adăpostească de ploaia torențială folosind umbrele.

Nu au fost raportate victime

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat existența unor persoane rănite și nici evacuări ale populației. De asemenea, nu au fost semnalate pagube materiale importante cauzate de furtuna care a afectat capitala.

Echipele locale au monitorizat zonele în care s-au format acumulări de apă pentru a limita impactul asupra circulației și pentru a interveni, dacă situația ar fi impus măsuri suplimentare.

Temperaturi neobișnuit de scăzute pentru mijlocul verii

Pe lângă precipitațiile abundente, locuitorii Ankarei s-au confruntat și cu temperaturi mult mai mici decât cele specifice sezonului estival. În timpul furtunii, termometrele indicau aproximativ 16 grade Celsius, o valoare considerată neobișnuit de redusă pentru sfârșitul lunii iulie.

Meteorologii estimează că instabilitatea atmosferică se va menține pe parcursul zilei, iar ploile și furtunile vor continua să apară în reprize, afectând diferite cartiere ale capitalei turce.

România, afectată și ea de fenomene meteo extreme în această vară

Episodul de vreme severă din Ankara vine într-o perioadă în care mai multe state din Europa și din regiune se confruntă cu fenomene meteorologice extreme. Inclusiv România a fost afectată în ultimele săptămâni de alternanța dintre valuri de caniculă, furtuni violente și ploi torențiale, care au provocat local inundații și au determinat emiterea mai multor avertizări meteo.

Specialiștii atrag atenția că astfel de episoade de instabilitate atmosferică devin tot mai frecvente în sezonul cald, iar cantitățile mari de precipitații căzute într-un timp scurt pot provoca rapid acumulări de apă și perturbarea traficului în marile orașe.