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Canicula record din iunie a provocat pierderi de peste un miliard de euro economiei britanice

Valul de caniculă record care a lovit Marea Britanie în luna iunie a dus la pierderea a aproximativ 24 de milioane de ore de muncă, provocând economiei o pierdere estimată la 1,15 miliarde de lire sterline (1,3 miliarde de euro), potrivit unui studiu publicat joi de London School of Economics (LSE).
Canicula record din iunie a provocat pierderi de peste un miliard de euro economiei britanice
sursă foto: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire
Petre Apostol
23 iul. 2026, 03:45, Știri externe
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Marea Britanie, Franța și alte state europene s-au confruntat în iunie cu temperaturi excepțional de ridicate, care au perturbat transportul, activitatea școlilor și a spitalelor și au amplificat îngrijorările privind efectele asupra sănătății și infrastructura insuficient adaptată la schimbările climatice.

Potrivit studiului preluat de AFP, persoanele care lucrează în domenii expuse direct căldurii și care implică efort fizic intens, precum construcțiile și agricultura, și-au redus programul de lucru mai mult decât angajații din sectoare cu expunere redusă la temperaturi ridicate, cum este mediul academic.

În săptămâna care a început pe 22 iunie, timpul de lucru s-a redus, în medie, cu 0,47 ore de persoană. Analiza a fost realizată de Institutul de Cercetare Grantham din cadrul LSE și Centrul Euro-Mediteranean pentru Schimbări Climatice (CMCC), pe baza unui sondaj efectuat în rândul a 1.950 de adulți din Regatul Unit.

Studiul arată că 3,6% dintre respondenți – echivalentul a aproximativ 1,25 milioane de angajați la nivel național – nu au lucrat deloc în acea săptămână din cauza caniculei.

Cercetătorii au analizat impactul perceput al temperaturilor extreme asupra programului de lucru, calității somnului și modului de deplasare la serviciu.

Nu mai puțin de 87% dintre participanți au declarat că au resimțit cel puțin un efect asupra sănătății în timpul valului de căldură, inclusiv tulburări de somn, oboseală la locul de muncă, amețeli, leșin sau palpitații.

„Rezultatele noastre arată că țara rămâne insuficient adaptată la schimbările climatice”, a declarat Elizabeth Robinson, directoarea Institutului Grantham, care a cerut guvernului britanic să ia măsuri urgente împotriva efectelor valurilor de căldură extreme.

Anglia a înregistrat în acest an cea mai călduroasă lună iunie din istorie, iar oamenii de știință avertizează că fenomenele meteorologice extreme devin tot mai frecvente și mai intense pe fondul schimbărilor climatice.

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