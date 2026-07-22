Cum să îți revitalizezi florile ofilite în doar 30 de minute cu ajutorul unui truc simplu

În timpul verii, florile se ofilesc mult mai repede decât în mod normal, potrivit Express.

Cu toate acestea, poți prelungi viața florilor din vază cu ajutorul unui truc simplu ce nu durează mai mult de 30 de minute.

Cum să îți reîmprospătezi florile

Sandra Varley, expertă în flori, a oferit cel mai bun sfat pentru ca florile tale ofilite să își recapete frumusețea.

„Când temperaturile cresc, florile tăiate pierd mult mai repede umezeala. Chiar și un buchet proaspăt cumpărat poate începe să se ofilească în câteva zile, dacă nu este îngrijit corespunzător”, a transmis aceasta.

„Vestea bună este că doar câteva schimbări simple pot ajuta la prelungirea vieții florilor tale. Chiar și în timpul unui val de căldură”, a adăugat ea.

Un truc simplu „este să scoți tulpinile din vază și să scufunzi florile în apă rece timp de 30 de minute”.

Tăiați tulpinile în unghi

„După aceea, tăiați din nou tulpinile în unghi, înainte de a le pune înapoi în apă proaspătă”, a explicat Varley.

Experta a mai transmis că, pe vreme mai caldă, florile au nevoie de capacitatea de a absorbi apa cât mai rapid posibil.

„Tăierea a 1-2 cm din fiecare tulpină, într-un anumit unghi, creează o suprafață proaspătă pentru absorbția apei”. De asemenea, „poate îmbunătăți exponențial hidratarea”.

Ea sugerează, de asemenea, folosirea unei vaze curate. Creșterea bacteriilor se accelerează considerabil în condiții de căldură. Ele pot împiedica tulpinile să absoarbă corect apa, potrivit sursei citate.

Florile au nevoie de apă proaspătă și rece în timpul verii

„Căldura face ca apa să se evapore mult mai repede. În timpul unui val de căldură, asigurați-vă că verificați vaza în fiecare zi și că o completați cu apă proaspătă și rece. Dacă apa începe să pară tulbure, înlocuiți-o complet. Clătiți rapid vaza pentru a reduce bacteriile, care reprezintă una dintre cele mai mari cauze ale ofilirii premature”, a specificat Varley.

Pentru un impuls suplimentar în timpul perioadelor deosebit de calde, experta sugerează pulverizarea ușoară a petalelor florilor, folosind o sticlă cu pulverizator. Astfel, mențineți nivelul lor de hidratare și păstrați florile proaspete pentru perioade lungi de timp.

De asemenea, ea sugerează să nu plasați florile în lumina directă a soarelui. Razele solare poate accelera ofilirea florilor.

„Dacă locuința ta se încălzește deosebit de tare, mutarea buchetului în camera cea mai răcoroasă peste noapte poate contribui la prelungirea duratei sale de viață”, a mai adăugat Varley.