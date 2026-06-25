„Un copil poate muri în doar 20 de minute”. Pediatrii explică pericolul ignorat de mulți părinți

Valul de căldură intens reprezintă un pericol serios pentru copiii mici. Pediatrii spun ce simptome trebuie urmărite și cum poate fi prevenită insolația în zilele toride.

Organismul uman menține, în mod normal, o temperatură constantă între 35°C și 37,5°C, eliminând căldura prin transpirație. Potrivit unui pediatru, acest sistem natural de răcire poate intra în criză atunci când căldura extremă se combină cu umiditatea ridicată sau ventilația insuficientă.

Copiii, mai ales în primii ani de viață, au o capacitate redusă de termoreglare în comparație cu adulții, scrie Il Messaggero. Riscul de deshidratare este mult mai mare la copii, iar aceștia nu pot întotdeauna comunica primele semne de stare de rău.

Pericolul real al habitaclului unei mașini

Insolația apare atunci când organismul nu mai poate controla temperatura internă, care poate crește la peste 41°C. Fără intervenție rapidă, afecțiunea poate provoca leziuni cerebrale ireversibile sau deces.

Unul dintre cele mai periculoase contexte este habitaclul unei mașini. Nu este necesar ca vehiculul să fie parcat la soare direct: la o temperatură exterioară de 34°C, spațiul închis al unei mașini poate ajunge la 52°C în doar 20 de minute.

Simptomele insolației pe care părinții trebuie să le recunoască

Insolația se manifestă prin durere de cap puternică, slăbiciune, amețeli, greață și confuzie mentală. Pot apărea o accelerare a respirației și a bătăilor inimii, iar în cazurile grave, convulsii sau pierderea cunoștinței.

Un semn specific este pielea înroșită, foarte fierbinte la atingere și complet uscată, din cauza absenței transpirației. Acest semn apare în paralel cu o temperatură internă care depășește 40°C.

Ce trebuie făcut în caz de suspiciune de insolație

În cazul unei suspiciuni puternice de insolație, primul pas este să se sune imediat la numărul de urgență. Până la sosirea echipajului medical, copilul trebuie mutat de urgență într-un loc răcoros, aerisit sau cel puțin la umbră.

Copilul trebuie întins pe jos, cu picioarele ridicate, pentru a favoriza circulația sângelui către organele vitale. Hainele trebuie scoase, iar pielea udată delicat cu apă călduță.

Dacă este pe deplin conștient, copilul poate fi scufundat într-o cadă cu apă călduță și i se pot oferi înghițituri mici de lichide reci și limpezi. Dacă apar vărsături, copilul trebuie întors imediat pe o parte, pentru a preveni sufocarea, iar lichidele nu trebuie administrate dacă prezintă somnolență sau stare de conștiență alterată.

Regulile pediatrilor pentru prevenirea căldurii extreme

Specialiștii recomandă limitarea ieșirilor cu copiii în orele centrale ale zilei, între 11:00 și 17:00. Traseele la umbră și zonele bine aerisite sunt de preferat în această perioadă.

Hidratarea constantă este esențială, întrucât copiii mici nu simt senzația de sete la fel de des ca adulții. Apa trebuie oferită din belșug, evitându-se băuturile carbogazoase sau prea dulci, iar la nou-născuți alăptarea poate fi intensificată în zilele de caniculă.

Alimentația de vară trebuie să fie ușoară și proaspătă, cu mese pe bază de fructe și legume de sezon. Aerul condiționat, folosit acasă sau în mașină, este acceptat de pediatri, cu condiția ca temperatura să rămână în jur de 24-25°C, cu funcția de dezumidificare activă.

Îmbrăcămintea trebuie să fie confortabilă, din fibre naturale și în nuanțe deschise. O pălărie cu găuri este recomandată pentru joaca pe plajă, pentru a evita supraîncălzirea capului.

Crampele și epuizarea cauzată de căldură

Crampele de căldură sunt dureri musculare intense, apărute de obicei după efort fizic în condiții toride, cauzate de pierderea de apă și săruri minerale. Copilul trebuie mutat într-un loc răcoros, iar efortul fizic trebuie întrerupt imediat.

Epuizarea cauzată de căldură este o afecțiune mai gravă, care apare în medii sufocante și fără hidratare suficientă. Se manifestă prin sete intensă, oboseală extremă, amețeli și vărsături, cu o temperatură corporală care rămâne sub 40°C.

În acest caz, copilul trebuie dus într-o zonă răcoroasă, eliberat de hainele în exces și răcorit cu un prosop umed. Dacă simptomele nu se ameliorează rapid, este necesar să se contacteze serviciul de urgență.