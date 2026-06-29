Nu lăsa orezul pe masă. În doar câteva ore poate deveni periculos

Păstrarea alimentelor la temperatura camerei timp îndelungat, vara, poate crește riscul de intoxicație alimentară. Un medic explică ce 4 alimente comune sunt mai predispuse la bacterii pe căldură.

Dr. Huang Xuan e specialist în terapie intensivă. El spune că vara este sezonul de vârf pentru afecțiuni intestinale, precum diareea. Consumul celor 4 alimente aparent inofensive poate provoca diaree sporadică. Problemele pe termen lung ar putea duce însă la consecințe grave pentru sănătate. Persoanele cu un sistem digestiv mai slab trebuie să fie atente. La fel, cei care mănâncă resturi sau preferă să lase mâncarea să se răcească înainte de a o așeza în frigider.

1. Resturile de orez

Mulți lasă orezul fiert la temperatura camerei, crezând că acoperirea îl menține igienic. Acest orez poate deveni însă un mediu propice pentru bacteria Bacillus cereus, în doar câteva ore. Riscul crește mai ales vara. Un studiu din „Journal of Food Protection” arată diferențe mari în timpul de producere a toxinelor, în funcție de temperatură. La 20°C, e nevoie de 16 ore pentru ca toxinele să devină detectabile. La 30°C, toxinele apar în doar 8 ore. La 35°C, sunt detectabile în doar 4 ore. La aceeași temperatură, bacteriile pot depăși pragul periculos în doar două ore. Atât e nevoie pentru simptome de intoxicație. Toxinele Bacillus cereus rezistă extrem de bine la căldură. Nici încălzirea la 126°C timp de 90 de minute nu le distruge complet. Vara, mâncarea din cutii de prânz trebuie consumată cât e caldă. Resturile trebuie refrigerate cât sunt încă calde. Alternativ, păstrate peste 60°C, pentru a opri dezvoltarea bacteriilor.

2. Sosurile și condimentele

Mulți păstrează sosul de stridii sau de soia pe blat, crezând că sarea le conservă natural. Aceste condimente pot deveni medii propice pentru bacterii și mucegai, dacă nu sunt refrigerate după deschidere. Sosul de stridii și cel de soia cu sodiu redus sunt predispuse la Salmonella. Bacteria provoacă vărsături, diaree, febră și dureri abdominale. Un studiu din „Journal of Food Quality and Hazards Control” a urmărit sosul de stridii la temperatura camerei. Dezvoltarea bacteriană a apărut după șase săptămâni de păstrare. Important: gustul și mirosul au rămas normale, chiar și după ce bacteriile au depășit nivelurile sigure. Nu vă bazați pe miros pentru a ști dacă produsul s-a alterat. Păstrați condimentele deschise în frigider și consumați-le rapid. La cumpărare, alegeți ambalaje flexibile – protejează mai bine decât sticla.

3. Cuburile de gheață

Dacă te simți rău după o băutură rece, problema poate fi gheața, nu temperatura. Un studiu din 2017, publicat în „Journal of Water and Health”, a găsit niveluri ridicate de E. coli în gheața din multe magazine de băuturi. Contaminarea vine des de la mașinile de gheață nedezinfectate corect. Și de la ustensilele de preluare folosite fără igienă. Personalul fără mănuși de unică folosință contribuie și el la risc. La fel, igiena precară a mâinilor și contaminarea încrucișată de la ustensile. Alegeți gheață ambalată comercial sau preparați-o acasă. Folosiți apă curată și depozitați gheața separat de carne crudă sau fructe de mare.

4. Fructele pre-tăiate

Studiile arată că pulpa rămasă, după îndepărtarea părților alterate, poate fi tot contaminată. Igiena la preparare e esențială: mâini dezinfectate, cuțite și plăci de tăiat curate. Fructele trebuie spălate înainte de curățare, iar frigiderele trebuie să fie suficient de reci. Un studiu din „Foodborne Pathogens and Disease” a comparat creșterea bacteriană la diferite temperaturi. Salmonella și E. coli din fructele pre-tăiate, la 25°C, au crescut de 4 ori în 24 de ore. Cu cât depozitarea e mai lungă, cu atât bacteriile se înmulțesc mai mult. Alegeți fructe pre-tăiate de la supermarketuri de încredere sau pregătiți-le acasă și consumați-le imediat.

Cum recunoști o intoxicație alimentară

Potrivit Departamentului de Sănătate din Hong Kong, intoxicațiile vin de obicei din alimente sau apă contaminate. Sursele includ bacterii, viruși, paraziți, biotoxine sau substanțe chimice. Dacă apar simptome, cereți imediat asistență medicală și rehidratați-vă. Pentru prevenție: alegeți alimente sigure și mențineți igiena mâinilor și ustensilelor. Separați alimentele crude de cele gătite și gătiți bine mâncarea. Păstrați totul la temperaturi sigure.