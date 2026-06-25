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Greșeala pe care o fac mulți pe caniculă. În loc să te răcorească, îți încălzește și mai mult corpul

Mulți oameni fac duș cu apă foarte rece atunci când temperaturile sunt extreme. Specialiștii avertizează că acest obicei are, de fapt, efectul opus celui dorit.
Greșeala pe care o fac mulți pe caniculă. În loc să te răcorească, îți încălzește și mai mult corpul
Andreea Tobias
25 iun. 2026, 09:58, Știrile zilei
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Un grup de experți în protecția consumatorilor a explicat că setarea dușului la cea mai rece temperatură posibilă nu este o idee bună, când e caniculă. Corpul expus la frig extrem va încerca să-și regleze temperatura internă prin reținerea căldurii.

Acest mecanism crește fluxul de sânge către piele pentru a o încălzi, ceea ce duce la o senzație și mai accentuată de căldură. Un duș rece poate aduce o ameliorare temporară, dar nu este soluția optimă pe termen mediu, scrie Mirror.

Recomandarea specialiștilor este să folosești apă călduță și să te usuci la aer, în loc să te ștergi cu prosopul. Evaporarea apei de pe piele creează un efect de răcorire la suprafața acesteia.

Greșeala obișnuită din timpul nopții

Specialiștii au evidențiat și un obicei de seară care poate face mai mult rău decât bine pe vreme caldă. Mulți oameni preferă să doarmă dezbrăcați, crezând că astfel se vor răcori mai eficient.

De fapt, cea mai bună variantă este să porți haine subțiri, largi și din bumbac. Acestea absorb transpirația, cresc suprafața de evaporare și ajută la o răcorire reală a corpului.

Pentru persoanele care simt în continuare disconfort termic noaptea, o saltea cu proprietăți răcoritoare poate fi o investiție utilă.

Semnele epuizării cauzate de căldură

Epuizarea cauzată de căldură se manifestă prin oboseală, amețeli și dureri de cap. Pot apărea și stare de rău, vărsături sau transpirație excesivă, cu pielea care devine palidă și umedă.

La persoanele cu ten închis, schimbarea de culoare a pielii poate fi mai greu de observat. Printre alte simptome se numără crampele la brațe, picioare și abdomen, febra, setea intensă și starea de iritabilitate.

Simptomele sunt, în general, similare la adulți și la copii. Persoana afectată trebuie răcorită rapid și trebuie să i se administreze lichide.

Semnele insolației, o urgență medicală

Insolația se manifestă prin febră foarte mare și piele fierbinte, fără transpirație. Pot apărea respirație rapidă, bătăi accelerate ale inimii, confuzie și agitație.

În cazuri grave, insolația poate provoca convulsii sau pierderea cunoștinței. Specialiștii subliniază că insolația este o urgență medicală și necesită asistență medicală imediată.

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