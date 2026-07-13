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Trăiește de ani buni la 40 de grade și știe exact ce funcționează pe caniculă și ce nu

O jurnalistă stabilită în Egipt își împărtășește trucurile testate pentru a rezista la căldură extremă: hidratare, îmbrăcăminte și ritm de viață.
Trăiește de ani buni la 40 de grade și știe exact ce funcționează pe caniculă și ce nu
Andreea Tobias
13 iul. 2026, 07:42, Life-Inedit
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O jurnalistă britanică stabilită în Egipt și-a împărtășit trucurile pentru a rezista la caniculă, cu temperaturi de peste 40 de grade. Tamara Davison locuiește în Dahab, pe coasta Peninsulei Sinai. A mai trăit valuri de căldură în Iordania, Mexic și Australia. Într-un articol pentru publicația The Independent, ea explică ce funcționează cu adevărat atunci când mercurul urcă vertiginos.

Potrivit jurnalistei, ziua trebuie să înceapă devreme, iar exercițiile fizice sunt recomandate în jurul răsăritului. Întâlnirile de seară încep, de obicei, mult mai târziu decât apusul. Davison a povestit că, venind din Londra, i-a fost greu la început să accepte ritmul lent de la prânz. Pauzele și siesta au devenit, spune ea, esențiale pentru a evita epuizarea.

Hidratarea contează mai mult decât frigul 

Jurnalista a explicat că băuturile foarte reci nu sunt neapărat cea mai bună soluție. Corpul consumă mai multă energie pentru a regla temperatura când bea apă cu gheață, spune ea. Dușurile foarte reci sau aerul condiționat dat la maxim nu ajută pe termen lung, a precizat Davison. În schimb, pliculețele de rehidratare cu electroliți, disponibile în farmacii, s-au dovedit utile. Ea le îngheață și în tăvițe pentru cuburi de gheață. Strugurii și fructele de pădure congelate rămân gustările ei preferate.

Ce haine și accesorii recomandă jurnalista pentru zilele toride

Davison poartă haine deschise la culoare, care ajută la reglarea transpirației. Ia mereu cu ea un șal sau un sarong, pentru protecție împotriva soarelui și a nisipului. Pălăria, crema de protecție solară și ochelarii de soare rămân indispensabile, spune ea. Evantaiele de mână sunt un accesoriu mic și practic pentru vară, a adăugat jurnalista. Înainte de culcare, ea aplică pe tâmple un ulei ayurvedic cu efect răcoritor.

Aerul condiționat nu este mereu cea mai bună soluție

Jurnalista a atras atenția că aerul condiționat usucă aerul din cameră și poate irita sinusurile. Din acest motiv, ea limitează utilizarea lui și folosește un difuzor de uleiuri esențiale pentru umiditate. Pentru cei fără aer condiționat, un prosop rece umed atârnat la ușă poate ajuta. Poate crea o briză plăcută, a mai spus Davison.

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