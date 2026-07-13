Canicula agravează incendiul de lângă Paris. Franța recurge la o intervenție în premieră

Incendiul din pădurea Fontainebleau continuă să se extindă, după ce a mistuit aproximativ 800 de hectare de vegetație și a fost descris de autorități drept „violent” și de „o amploare excepțională”. Flăcările au determinat închiderea parțială a principalei autostrăzi nord-sud a Franței și au afectat traficul în primul mare weekend al vacanței de vară, potrivit BBC.

Potrivit autorităților franceze, este pentru prima dată când avioane specializate în stingerea incendiilor sunt trimise din sudul Franței, unde astfel de intervenții sunt obișnuite, pentru a interveni la un incendiu în regiunea Parisului.

„Scopul este salvarea vieților omenești și protejarea bunurilor”, au declarat reprezentanții al Federației Naționale a Pompierilor din Franța.

Pe lângă avioanele de stingere, la intervenție participă și două elicoptere specializate, precum și un avion de recunoaștere.

Transportul și energia, afectate de temperaturile extreme

Incendiile sunt alimentate de cel de-al treilea val de caniculă din acest an care lovește zona capitalei franceze, într-o vară în care mai multe țări europene au înregistrat temperaturi record.

Un alt incendiu izbucnit anterior a blocat o autostradă spre estul Parisului și a perturbat circulația trenurilor de mare viteză către sudul Franței. Operatorul feroviar național francez SNCF a anunțat întârzieri de până la șase ore pentru trenurile care sosesc sau pleacă din Gara Lyon din Paris.

Temperaturile extreme au determinat și oprirea temporară a trei centrale nucleare, pentru a evita evacuarea apei de răcire încălzite în râuri și alte cursuri de apă deja afectate de caniculă.

De asemenea, organizatorii Turului Franței au fost nevoiți să scurteze etapa de duminică cu 30 de kilometri, după ce temperaturile s-au apropiat de 40 de grade Celsius.

Incendii în mai multe țări europene

Valul de căldură din această vară a favorizat izbucnirea unor incendii de vegetație în mai multe state europene. În Spania, incendiul izbucnit joi în provincia Almería s-a soldat cu cel puțin 13 morți, fiind unul dintre cele mai grave din istoria țării.

Și în Marea Britanie, serviciile de urgență au declarat stare de incident major din cauza unui incendiu de vegetație din nordul Țării Galilor. Totodată, pompierii intervin la mai multe incendii izbucnite în Anglia și Țara Galilor.