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Zelenski cere sancționarea oficialilor care au autorizat un depozit de arme printre locuințe

Zece persoane au murit după ce un atac rusesc a lovit un depozit de armament amplasat într-o zonă locuită de la periferia Kievului. După finalizarea anchetei, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că oficialii care au autorizat amplasarea depozitului vor fi trași la răspundere.
Zelenski cere sancționarea oficialilor care au autorizat un depozit de arme printre locuințe
orașul Vyșneve după atacul rusesc/sursa foto: X
Maria Miron
13 iul. 2026, 08:08, Știri externe
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Atacul a avut loc în orașul Vyșneve, situat la vest de Kiev. O rachetă rusă a lovit un depozit în care erau stocate arme și muniții, iar exploziile secundare au distrus sute de locuințe din apropiere.

Ancheta, deschisă imediat după atac, a stabilit ce oficiali au autorizat utilizarea depozitului.

„A fost o încălcare directă atât a legii, cât și a unei decizii a Statului Major al Comandantului Suprem”, a declarat Volodimir Zelenski, citat de The Independent.

Președintele ucrainean a precizat că persoanele responsabile au fost identificate și vor răspunde pentru decizia luată.

„Oficialii responsabili au fost identificați, iar poziția statului este că fiecare dintre ei trebuie să fie tras la răspundere”, a afirmat liderul de la Kiev.

Kievul cere accelerarea livrărilor de armament

În mesajul video de duminică seara, Zelenski a insistat ca aliații să grăbească livrările de armament către Ucraina.

„Pregătesc schimbări în eforturile diplomatice ale Ucrainei. Avem nevoie de un nou nivel de cooperare cu partenerii noștri pentru ca acordurile privind livrările de armament să fie respectate”, a declarat președintele ucrainean.

Acesta a adăugat că „acordurile la care au ajuns liderii statelor trebuie puse în aplicare mult mai rapid și mai complet”.

Alte opt persoane au fost ucise sâmbătă, iar câteva zeci au fost rănite într-un nou val de atacuri rusești cu rachete și drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei.

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