Surse occidentale: Rusia ar putea pregăti o provocare în statele baltice sau în Polonia pentru a testa unitatea NATO

Rusia ar putea pregăti o provocare militară limitată împotriva unuia dintre statele baltice sau a Poloniei, într-o încercare de a testa unitatea NATO, potrivit unor avertismente formulate de două țări aflate pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Informațiile apar într-un context în care Moscova este supusă unei presiuni tot mai mari din partea atacurilor ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra unor obiective din apropierea Moscovei și Sankt Petersburgului, relatează The Guardian.

Luni, serviciile de informații din Letonia au transmis că există „indicii” potrivit cărora Rusia pregătește „provocări militare împotriva statelor baltice sau Poloniei”. Evaluarea precizează însă că nu este vorba despre pregătirea unui atac militar de amploare.

O sursă politică de rang înalt dintr-un al doilea stat membru NATO a declarat, săptămâna trecută, că serviciile de informații au identificat indicii potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin „plănuiește ceva împotriva statelor baltice”. Potrivit aceleiași surse, Kremlinul ar putea încerca să testeze disponibilitatea Statelor Unite de a apăra cele mai mici state membre NATO – Estonia, Letonia și Lituania – într-un moment în care Rusia întâmpină dificultăți în războiul din Ucraina.

Sunt vizate atacuri hibride, nu o invazie

Evaluarea serviciilor letone arată că Rusia nu are capacitatea de a deschide un al doilea front militar, însă ar putea recurge la atacuri hibride. Acestea ar putea include lansări de rachete, atacuri cu drone sau alte acțiuni limitate, menite să transmită un mesaj către statele occidentale: reducerea sprijinului pentru Ucraina sau asumarea riscului unor probleme de securitate proprii.

Avertismentele nu sunt însoțite de nivelul de detaliu prezent înaintea invaziei ruse în Ucraina din februarie 2022, când serviciile occidentale au publicat informații extinse privind pregătirile Moscovei. Totuși, ele apar într-un moment în care ofensiva rusă din Ucraina pare să fi încetinit, alimentând întrebările privind eventuale strategii alternative prin care Kremlinul ar încerca să schimbe dinamica conflictului. Expertul în Rusia Keir Giles, de la centrul de analiză Chatham House, a declarat că Moscova va căuta modalități de a perturba actuala evoluție a războiului, inclusiv prin extinderea tensiunilor către alte state.

Atacurile ucrainene sporesc tensiunile

În ultimele luni, Ucraina și-a dezvoltat capacitatea de a lovi ținte aflate la până la 2.000 de kilometri în interiorul Rusiei. Săptămâna trecută, aproape 200 de drone au lovit mai multe obiective din Moscova, iar o rafinărie bombardată a provocat ploi de produse petroliere în unele zone ale capitalei ruse. O sursă militară occidentală citată de publicație afirmă că există îngrijorări privind o posibilă reacție a Moscovei dacă Vladimir Putin va considera că presiunea asupra Rusiei continuă să crească. „Nu voi ascunde faptul că aceasta este o perioadă periculoasă”, a declarat sursa.

În același timp, Ucraina a amenințat că va lovi stațiile de retransmisie a dronelor amplasate în Belarus. La scurt timp după avertisment, mai multe astfel de instalații au fost oprite, potrivit unor informații apărute pe canale Telegram.

NATO se pregătește pentru summit

Avertismentele apar înaintea summitului anual al NATO, care va avea loc la Ankara, într-un context marcat și de incertitudinile privind angajamentul administrației americane față de Alianță. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, statele europene au raportat mai multe acte de sabotaj și incidente atribuite Rusiei. Printre acestea se numără dispozitive incendiare introduse în colete DHL expediate în Marea Britanie, Polonia și Germania în vara anului 2024. În septembrie anul trecut, 19 drone-capcană rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, determinând NATO să ridice avioane de luptă și autoritățile poloneze să emită avertizări pentru populația din trei provincii estice.

Experți occidentali amintesc că și în toamna anului 2022 au existat temeri privind o posibilă escaladare majoră după contraofensiva ucraineană din regiunea Harkov, inclusiv scenarii privind utilizarea armelor nucleare tactice. În cele din urmă, nu au existat dovezi că Rusia ar fi făcut pași concreți în această direcție.