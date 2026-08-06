Europa se înarmează, dar patru state refuză să renunțe la neutralitate. Ce s-ar întâmpla dacă ar izbucni un nou război?

Austria, Irlanda, Malta și Cipru au ales căi diferite pentru a rămâne în afara alianțelor militare, însă presiunile geopolitice actuale pun tot mai mult la încercare această opțiune, anuntă Euronews.

Neutralitatea nu mai înseamnă același lucru ca acum câteva decenii

Conceptul de neutralitate diferă de la un stat la altul. Austria și Malta îl au înscris în Constituție, Irlanda vorbește despre neutralitate militară, iar Cipru a urmat tradițional o politică de nealiniere. În ultimii ani însă, toate cele patru state și-au adaptat, într-o măsură mai mare sau mai mică, poziția față de noul context de securitate european. Deși nu fac parte din NATO, ele participă la politica externă și de securitate a Uniunii Europene, sprijină sancțiunile împotriva Rusiei și contribuie financiar la programele europene destinate Ucrainei.

Austria își păstrează neutralitatea, dar investește masiv în apărare

Austria consideră că neutralitatea face parte din identitatea sa națională încă din 1955, când a fost introdusă în Constituție. Totuși, aderarea la Uniunea Europeană a schimbat modul în care această politică este aplicată. Autoritățile de la Viena spun că neutralitatea nu înseamnă lipsa capacităților de apărare. Din acest motiv, Austria și-a propus să crească bugetul militar până la echivalentul a 2% din PIB până în 2032, investind în toate domeniile de apărare.

Cipru face pași spre o apropiere fără precedent de NATO

Cea mai spectaculoasă schimbare pare să vină din Cipru. Președintele Nikos Christodoulides a declarat recent că țara este pregătită să adere la NATO atunci când condițiile politice vor permite acest lucru. În paralel, Cipru a devenit singurul stat neutru sau nealiniat din Uniunea Europeană care beneficiază de fonduri prin programul european SAFE, bani destinați investițiilor în apărare, inclusiv pentru drone, muniții și sisteme antitanc.

Irlanda și Malta își adaptează strategiile

Irlanda continuă să afirme că este neutră din punct de vedere militar, dar cooperează cu NATO în domenii precum securitatea cibernetică, infrastructura critică și combaterea amenințărilor hibride. În același timp, Dublin a aprobat investiții record în modernizarea armatei pentru perioada 2026-2030. Și Malta încearcă să găsească un echilibru între neutralitatea constituțională și noile obligații europene privind securitatea.

Premierul Robert Abela a susținut în ultimii ani că statul insular trebuie să-și reevalueze interpretarea tradițională a neutralității și să investească mai mult în protejarea infrastructurii maritime, cablurilor submarine și rețelelor informatice. Cheltuielile pentru apărare aproape s-au dublat în ultimul deceniu.

Întrebarea care va decide viitorul neutralității

Experții în securitate avertizează că adevărata provocare pentru aceste patru state nu este prezentul, ci ceea ce s-ar putea întâmpla în următorii ani. Pe fondul avertismentelor că Rusia ar putea testa capacitatea de apărare a NATO până la sfârșitul deceniului, întrebarea devine tot mai presantă: ce va face un stat neutru dacă un alt membru al Uniunii Europene va fi atacat militar?