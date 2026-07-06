Summitul NATO din Turcia, test crucial pentru viitorul Alianței și relația dintre SUA și Europa

Reuniunea liderilor aliați, care începe marți la Ankara, va arăta dacă Europa poate transforma angajamentele bugetare în capabilități militare reale și dacă NATO poate rămâne coerent într-un scenariu cu un rol american diminuat.

Summitul NATO din Turcia are loc într-un moment sensibil pentru Alianță, pe fondul relației tensionate dintre Europa și administrația președintelui american Donald Trump. După ce, anul trecut, la Haga, statele membre au convenit să aloce până în 2035 un buget de 5% din PIB pentru apărare și securitate, reuniunea din acest an mută accentul de la promisiuni la implementare, scrie CNBC.

Potrivit analiștilor, miza principală a summitului este menținerea implicării Statelor Unite în NATO, în paralel cu transferul gradual al poverii securității către Europa.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, încearcă să păstreze echilibrul dintre aceste două obiective, într-un context în care lipsa unui „plan B” pentru o eventuală retragere americană generează îngrijorări în capitalele europene.

Capacitatea Europei de a produce armament

Un alt subiect central pe agenda Summitului NATO din Turcia este capacitatea industriei europene de apărare de a livra echipamentele necesare.

Deși bugetele militare au crescut semnificativ, industria rămâne fragmentată, afectată de birocrație, lipsa forței de muncă și ani de subfinanțare.

Statele din estul și nordul Europei, precum Polonia și țările baltice, au accelerat investițiile, în timp ce marile economii sunt constrânse de presiuni fiscale și politice interne. Cooperarea prin achiziții comune este văzută ca o soluție, însă interesele naționale continuă să frâneze proiectele multinaționale.

Sprijinul pentru Ucraina

Summitul NATO din Turcia are loc și pe fondul războiului prelungit din Ucraina, care rămâne un punct-cheie al discuțiilor.

Liderii aliați analizează modul în care sprijinul militar pentru Kiev poate fi menținut pe termen lung, dar și ce poate învăța NATO din experiența Ucrainei în domeniul dronelor, apărării antiaeriene și războiului modern.

Analiștii subliniază că Ucraina nu mai este doar beneficiar de ajutor, ci și furnizor de expertiză militară, ceea ce ar putea schimba perspectiva Alianței asupra conflictului.

Miza politică a Ankarei

Pentru Turcia, gazda reuniunii, Summitul NATO din Turcia este o oportunitate strategică. Președintele Recep Tayyip Erdogan urmărește consolidarea rolului Ankarei în arhitectura de securitate europeană și accesul la viitoarele programe de achiziții militare, într-un context în care Turcia este membră NATO, dar nu și a Uniunii Europene.

Pe fondul incertitudinilor geopolitice, mesajele transmise la Ankara ar putea influența direcția NATO pentru următorii ani, într-un moment în care unitatea și credibilitatea Alianței sunt puse la încercare.