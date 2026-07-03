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Premierul Estoniei avertizează: Cheltuielile pentru apărare ar fi mai mari dacă eșuăm să-l descurajăm pe Putin

Premierul estonian Kristen Michal a avertizat vineri că UE trebuie să depună mai multe eforturi pentru a-și finanța propria securitate și să-și intensifice sprijinul acordat Ucrainei. „A investi astăzi în descurajare este mult mai ieftin decât a plăti mâine pentru consecințele unei agresiuni”, a declarat Michal pentru POLITICO.
Premierul Estoniei avertizează: Cheltuielile pentru apărare ar fi mai mari dacă eșuăm să-l descurajăm pe Putin
Premierul Estoniei, Kristen Michal. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
03 iul. 2026, 15:06, Știri externe
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Premierul Estoniei Kristen Michal a avertizat vineri, înainte de o întâlnire cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, că UE trebuie să depună mai multe eforturi pentru a-și finanța propria securitate și, în același timp, să-și intensifice sprijinul acordat Ucrainei.

„Întrebarea nu mai este dacă Europa ar trebui să facă mai mult pentru propria sa securitate. Întrebarea este cât de repede putem obține rezultate. O Europă mai puternică înseamnă un NATO mai puternic”, a spus Michal pentru POLITICO.

Premierul estonian a atras atenția asupra faptului că țările europene ar trebui să fie mai preocupate de sporirea cheltuielilor pentru apărare, pentru că în caz contrar, costul eșecului de a-l descuraja pe președintele rus Vladimir Putin ar fi mai mare.

„Răspunsul nu se măsoară doar în bugete de apărare, ci și în vieți pierdute, securitate slăbită, economii perturbate și prețul reconstruirii păcii. A investi astăzi în descurajare este mult mai puțin costisitor decât a plăti mâine pentru consecințele agresiunii. O Europă în care Rusia își atinge obiectivele ar fi mult mai costisitoare decât sprijinirea Ucrainei pentru a reuși astăzi”, a spus acesta pentru sursa citată.

Întâlnire importantă la Belin

Vineri, la Berlin, liderii statelor baltice se întâlnesc cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, pentru discuții despre amenințările cu care se confruntă blocul.

De asemenea, în perioada 7-8 iulie, la Ankara, va avea loc summitul NATO. Aliații speră să-și îmbunătățească relațiile cu președintele american Donald Trump, în contextul în care Washingtonul analizează planuri pentru posibile reduceri suplimentare ale efectivelor militare.

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