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Cod galben de viituri rapide și inundații locale în 26 de județe. Avertismentul emis de INHGA

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare hidrologică de cod galben. Avertismentul vizează riscul producerii de viituri rapide și inundații locale în 26 de județe.
Cod galben de viituri rapide și inundații locale în 26 de județe. Avertismentul emis de INHGA
Sursa foto: Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor
Ioana Târziu
06 aug. 2026, 12:06, Social
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Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis, joi, o atenționare hidrologică de cod galben, valabilă de joi, ora 12:00 și până vineri, ora 09:00.

Avertismenul INHGA

Din cauza prognozei de precipitații și a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici. Acestea pot avea posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de Atenție.

Ce județe sunt vizate

Codul galben vizează sectoare de râuri din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Jijia, de pe raza județelor: Maramureș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Harghita, Mureș, Alba, Brașov, Sibiu, Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Covasna, Vâlcea, Argeș, Olt, Dolj, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Bacău, Neamț, Vrancea, Suceava, Botoșani și Iași.

Probabilitatea producerii acestor fenomene hidrologice periculoase este în special mai mare pe unele cursuri de apă din județele Dâmbovița, Prahova, Suceava și Neamț, conform INHGA.

Recomandări pentru populație

Instituția recomandă populației să evite traversarea cursurilor de apă și deplasarea în apropierea malurilor, torenților sau a zonelor inundate. De asemenea, recomandă protejarea bunurilor și urmărirea permanentă a comunicările oficiale.

În cazul apariției unor situații de urgență, este esențială respectarea indicațiilor autorităților locale.

INHGA va actualiza prognoza hidrologică în funcție de evoluția fenomenelor.

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