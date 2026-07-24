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Cod galben de inundații pe râuri din șapte județe. Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și depășirii cotelor de atenție

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenționare Cod galben de inundații valabilă până la miezul nopții, pentru râuri din bazinele hidrografice Mureș, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat și Putna. Specialiștii avertizează că sunt posibile viituri rapide pe râurile mici, inundații locale și depășiri ale cotelor de atenție.
Cod galben de inundații pe râuri din șapte județe. Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și depășirii cotelor de atenție
Diana Nunuț
24 iul. 2026, 13:26, Știrile zilei
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INHGA a emis vineri un Cod galben, valabil în intervalul 24 iulie 2026, ora 12:00 – 24 iulie 2026, ora 24:00, pentru mai multe râuri din centrul și estul țării.

Concret, atenționarea vizează, în principal, râuri din bazinele hidrografice Mureș, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat și Putna.

Potrivit hidrologilor, fenomenele vizate sunt „scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție”.

Sursa foto: hidro.ro

„În intervalul 24.07.2026 ora 12:00 – 24.07.2026 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj), Mureș – afluenții de dreapta aferenți sectorului aval confluență cu râul Arieș – amonte S.H. Acmariu (județele: Alba și Cluj), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Băleni, Cricovul Dulce (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova și Ialomiţa), Buzău –afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Nehoiu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea) și Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea)”, se arată în anunțul INHGA.

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Avertizarea hidrologică vine după ce vineri, ANM a emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă în intervalul 24 iulie, ora 12:00 – 24 iulie, ora 21:00, pentru o mare parte din Muntenia, zona montană, nord-vestul și sud-vestul Moldovei, precum și sud-vestul Transilvaniei.

Conform hărții publicate de ANM, sub incidența Codului galben intră cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv Bucureștiul și județele din jur, zona montană a Carpaților Meridionali și Orientali, precum și zone din sud-vestul Transilvaniei și nord-vestul și sud-vestul Moldovei.

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