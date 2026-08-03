Cod roșu de caniculă. ANM anunță temperaturi de până la 41 de grade și nopți tropicale

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și mai multe avertizări cod galben, cod portocaliu și cod roșu de caniculă, valabile în perioada 3 august, ora 10:00 – 7 august, ora 10:00.

Luni și marți, valul de căldură va persista și se va extinde în cea mai mare parte a țării. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra între 28…33 de grade pe litoral și în jurul a 40 de grade în Câmpia de Vest.

Nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20…26 de grade, pe litoral, în regiunile vestice și pe arii restrânse în restul țării, iar din noaptea de miercuri spre joi în cea mai mare parte a țării.

Cod roșu în mai multe județe

Pentru intervalul 3 august, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00, a fost emis cod roșu de caniculă pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad.

În aceste județe, valul de căldură intens va persista, iar temperaturile vor fi comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Maximele vor ajunge la 37…38 de grade în județul Satu Mare și la 39…40 de grade în județele Bihor și Arad.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime de până la 24…25 de grade.

Codul roșu este extins pentru intervalul 4 august, ora 10:00 – 5 august, ora 10:00 și în județul Timiș.

În județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

Temperaturile maxime vor fi de 38…39 de grade în județul Satu Mare și de 39…41 de grade în județele Bihor, Arad și Timiș. Minimele nocturne vor ajunge până la 24…26 de grade.

Cod galben și cod portocaliu pentru numeroase regiuni

Luni, codul galben vizează Oltenia, Moldova, vestul și sud-vestul Munteniei și sudul Transilvaniei, unde temperaturile maxime vor fi de 33…37 de grade, iar pe alocuri nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20…22 de grade.

Tot luni, sub cod portocaliu se află județele Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș.

Aici temperaturile maxime vor fi de 35…38 de grade, iar minimele de 20…24 de grade.

Marți, codul galben se extinde în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei.

Temperaturile maxime vor varia între 31…32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37…38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei.

Tot marți, codul portocaliu va fi în vigoare în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei, unde maximele vor ajunge la 35…39 de grade.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului.