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Efectele caniculei: stratul de asfalt s-a umflat și a crăpat pe o autostradă din Ucraina

Stratul de asfalt s-a umflat și a crăpat pe o autostradă din Ucraina din cauza caniculei. Traficul prin zonă a fost afectat. Temperaturile în Ucraina au urcat până la peste 40 de grade Celsius.
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Petru Mazilu
03 aug. 2026, 11:13, Știri externe
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Stratul de asfalt de pe o porțiune a unei autostrăzi din Ucraina a fost distrus din cauza caniculei.

Potrivit imaginilor publicate de Nexta, drumul nu a rezistat în fața valului de căldură. Incidentul s-a produs pe autostrada M-07, în zona Korosten.

Plăcile din care este construită autostrada s-au umflat și s-au fisurat. Ca urmare, traficul a fost îngreunat și s-au creat ambuteiaje.

Ucraina se confruntă cu un val de căldură extremă. În anumite regiuni ale țării, temperaturile au ajuns sau chiar au trecut de 40 de grade Celsius.

Meteorologii avertizează că foarte cald va fi și în următoarele zile. Se așteaptă o scădere a temperaturilor spre sfârșitul săptămânii.

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