Temperaturi record în Peninsula Coreeană. Cea mai ridicată temperatură din ultimii 122 de ani

Meteorologii au anunțat luni că valul de căldură, concentrat inițial în sud-estul Coreei de Sud, se extinde spre zona metropolitană Seul și alte regiuni din vest. Administrația Meteorologică din Coreea (KMA), citată de Reuters, avertizează că temperaturile ar putea continua să crească în această săptămână.

Record de temperatură după 122 de ani

Orașul Yangsan a înregistrat duminică 42,5 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură măsurată în cei 122 de ani de observații meteorologice din Coreea de Sud. Localitatea din sud-estul țării stabilise un nou record național și în cele două zile precedente.

Potrivit Agenției Coreene pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (KDCA), autoritatea sanitară publică din Coreea de Sud, de la mijlocul lunii mai 14 persoane au murit, iar 1.889 s-au îmbolnăvit din cauza căldurii extreme.

Coreea de Sud se pregătește pentru consum record de energie

Premierul Han Seong-sook a cerut ministerelor și autorităților locale să mobilizeze toate resursele disponibile pentru gestionarea riscurilor generate de caniculă și secetă, după ce guvernul a ridicat alerta pentru valul de căldură la al doilea cel mai înalt nivel. Nivelul de alertă permite deblocarea unor fonduri suplimentare pentru intervenții, precum și intensificarea controalelor în zonele afectate.

Autoritățile din domeniul energiei au activat planuri de urgență și monitorizează atent consumul de electricitate, estimând că cererea va atinge un nivel record spre sfârșitul lunii august, ca urmare a utilizării masive a aparatelor de aer condiționat.

Orașele iau măsuri împotriva caniculei

Avertizări de caniculă severă au fost emise pentru mai multe regiuni din sudul Coreei de Sud, inclusiv orașele Busan și Ulsan, situate în sud-estul țării, provincia Gyeongsang de Sud, precum și zone din Gwangju și provincia Jeolla de Sud, aflate în partea sudică și sud-vestică a Coreei.

Măsurile de protecție pentru populație au fost extinse. În mai multe districte din Seul au fost deschise centre suplimentare de răcorire și au fost distribuite gratuit apă și umbrele de soare, iar în Yangsan au fost intensificate operațiunile de stropire a străzilor și distribuirea apei.

Refugii împotriva temperaturilor extreme

Canicula afectează și activitățile de zi cu zi. Organizația Coreeană de Baseball a anulat în weekend meciuri programate în Busan și Changwon și a anunțat că sunt posibile noi modificări ale calendarului competițional dacă temperaturile periculoase persistă.

Presa locală relatează că plajele, parcurile acvatice și zonele de agrement de pe malurile râurilor sunt pline de vizitatori.

Temperaturi extreme și în Coreea de Nord

Și Coreea de Nord se confruntă cu temperaturi extreme, iar avertizările de caniculă rămân în vigoare în mare parte din țară, pe tot parcursul săptămânii.

În unele regiuni temperaturile se apropie de 40 de grade Celsius, iar Phenianul a înregistrat a cincea noapte tropicală consecutivă. Televiziunea de stat nord-coreeană a relatat că parcurile acvatice din Phenian sunt pline de vizitatori, iar zeci de mii de persoane au ajuns în luna iulie la stațiunea litorală Wonsan-Kalma, una dintre principalele zone turistice dezvoltate de regimul de la Phenian.