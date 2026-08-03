Ultimul continent ferit de gripa aviară H5 se confruntă cu primele decese în rândul faunei sălbatice

Australia a confirmat primul caz de mortalitate în masă a animalelor sălbatice legat de gripa aviară H5 înalt patogenă. Zeci de stârci cu creastă mare au fost găsiți morți sau bolnavi. Păsările erau pe o insulă din largul coastei Australiei de Sud, relatează trtworld.com.

Păsările au fost descoperite vineri, în timpul unei operațiuni de supraveghere aeriană în zona Baudin Rocks. Zona se află la aproximativ cinci kilometri sud de Capul Jaffa. Probele au fost testate pozitiv pentru H5, potrivit Australian Broadcasting Corporation.

Australia a fost, până pe 14 iunie, ultimul continent ferit de virus. Anterior, țara detectase H5 doar la păsări marine migratoare, în special petreli uriași, de-a lungul coastelor mai multor state.

Se preconizează noi pierderi în rândul faunei sălbatice

Țara a înregistrat până acum 74 de cazuri confirmate. Dintre acestea, 54 sunt în Australia de Sud și 10 în Australia de Vest. Alte șapte sunt în Victoria, două în New South Wales și unul în Queensland.

Ministrul Agriculturii, Julie Collins, a declarat că primul episod de mortalitate în masă fusese anticipat. Ea a spus că pierderile semnificative devin inevitabile odată ce virusul se răspândește în fauna sălbatică.

Collins a subliniat că nu există dovezi ale răspândirii virusului la păsările de curte sau la fermele comerciale. Ministrul a adăugat că riscul pentru sănătatea umană rămâne scăzut.

Ministrul Mediului, Murray Watt, a avertizat că australienii ar trebui să se aștepte la noi focare. Acestea ar putea afecta fauna sălbatică autohtonă, a spus el, din cauza deplasării libere a păsărilor și animalelor.

Autoritățile au activat planul național de intervenție împotriva gripei aviare H5. Acesta este susținut de o finanțare suplimentară de 24 de milioane de dolari australieni, din fonduri federale și statale combinate.