Prima pagină » Social » Noi subvenții pentru crescătorii de bovine și porcine. Parlamentul a votat și măsuri mai dure împotriva pestei porcine africane

Noi subvenții pentru crescătorii de bovine și porcine. Parlamentul a votat și măsuri mai dure împotriva pestei porcine africane

Parlamentul a aprobat vineri, în sesiune extraordinară, un pachet legislativ destinat sprijinirii crescătorilor de bovine și porcine, care prevede acordarea unor ajutoare financiare și înăsprirea măsurilor de combatere a pestei porcine africane.
Noi subvenții pentru crescătorii de bovine și porcine. Parlamentul a votat și măsuri mai dure împotriva pestei porcine africane
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Mediafax Foto/ Andreea Alexandru
Oana Antipa
31 iul. 2026, 15:20, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, un pachet similar pentru sectorul ovin va fi depus în Parlament săptămâna viitoare.

Ajutoare pentru crescătorii de bovine și porcine

Pachetul de legi, elaborat împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și membrii Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, instituie două programe de sprijin destinate fermierilor din sectoarele bovin și suin.

Pentru crescătorii de bovine este prevăzut un ajutor de 68 de euro pentru fiecare animal cu vârsta de cel puțin 22 de luni.

În cazul sectorului suin, sprijinul financiar va fi de aproximativ 12 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcilor pentru îngrășare și de aproximativ 14 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție, respectiv scroafelor și scrofițelor.

Măsuri mai dure împotriva pestei porcine africane

Pachetul legislativ include și modificări privind combaterea pestei porcine africane.

Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, noile prevederi înăspresc sancțiunile pentru transportul și comerțul ilegal cu animale vii, permit confiscarea mijlocului de transport utilizat în astfel de activități și introduc măsuri suplimentare pentru limitarea răspândirii bolii în populația de mistreți.

„Instituim astfel două programe de sprijin și punem pe baze noi lupta împotriva pestei porcine africane”, a declarat Tánczos Barna.

Urmează un pachet de sprijin pentru crescătorii de ovine

Ministrul Agriculturii a anunțat că Executivul pregătește un pachet similar de măsuri pentru crescătorii de ovine, care urmează să fie depus în Parlament săptămâna viitoare.

Potrivit acestuia, sectorul ovin se confruntă, la rândul său, cu dificultăți majore, iar noile măsuri vor avea ca obiectiv sprijinirea fermierilor afectați de acestea.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Parchetul General: Decizia CJUE privind prescripția se aplică doar cazurilor de fraudă cu fonduri europene și evaziune fiscală, nu și celor de corupție / Ce se mai poate face astfel încât infractorii și inculpații să nu scape pe prescripție / Fosta judecătoare Daniela Panioglu demontează interpretarea parchetului / Fostul procuror Elena Hach: Corupția cu bani europeni nu se mai prescrie pe regula ÎCCJ
G4Media
Vă amintiți de Jeremie N'Jock? 3 întâmplări haioase cu atacantul spectaculos al Craiovei
GSP.ro
Seceta extremă de pe Dunăre dezvăluie epave din Al Doilea Război Mondial și un posibil proiectil de catapultă vechi de 2.000 de ani
Gandul
Românii care trebuie să-și schimbe buletinul. Cărțile lor de identitate NU mai sunt valabile de la 3 august 2026
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Nicușor Dan nu a numit niciun ambasador la post de când a devenit președinte: 54 de ambasadori, dintr-un total de 84, și-au depășit mandatul. Corneliu Bjola: „România proiectează haos și în exterior”
Libertatea
Speranță uriașă pentru pacienții cu hepatita B. Noul tratament care ar putea ține boala sub control pe viață
CSID
Un proprietar își vinde mașina chinezească pe Autovit după 30.000 KM. Cât cere pe ea
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia