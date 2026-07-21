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România începe vaccinarea oilor și caprelor împotriva pestei rumegătoarelor mici. Primele județe vizate

România va începe vaccinarea împotriva pestei rumegătoarelor mici (PMR), după ce autoritățile au primit acordul de principiu al Comisiei Europene. Campania va debuta în județele Constanța și Tulcea, iar fermierii vor beneficia gratuit de 1,2 milioane de doze de vaccin.
România începe vaccinarea oilor și caprelor împotriva pestei rumegătoarelor mici. Primele județe vizate
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
21 iul. 2026, 14:57, Economic
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Decizia de elaborare a planului de Vaccinare a fost luată marți în cadrul unei întâlniri la care au participat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna.

În urma acordului de principiu primit de la Comisia Europeană, autoritățile române elaborează planul, care va fi transmis spre analiză Grupului de experți comunitari pentru intervenții de urgență veterinară (EuVet). Ulterior, o echipă de specialiști europeni va veni în România pentru a definitiva acest plan alături de experții români.

Astfel, campania de vaccinare va începe în județele Constanța și Tulcea.

Ministerul Agriculturii explică această decizie prin patru argumente strategice:
-Existența culoarului de tranzit de mărfuri și animale între Ucraina și Portul Constanța, care reprezintă un risc major de pătrundere și răspândire a virusului PMR.
-Istoricul epidemiologic local, în această zonă fiind confirmat primul caz de PMR din România, în iulie 2024.
-Rolul de barieră naturală al fluviului Dunărea, care funcționează ca un obstacol geografic pentru limitarea extinderii virusului spre restul țării.
-Concentrarea economică ridicată, regiunea grupând cele mai multe centre de colectare a animalelor destinate piețelor externe.

1,2 milioane de doze de vaccin

Pentru început vor fi oferite 300.000 de doze de vaccin cu titlu gratuit, urmând ca, în etapa a doua, Comisia Europeană să facă demersuri administrative direct către furnizor pentru asigurarea a încă 900.000 de doze, contingentul total ajungând astfel la 1.200.000 de doze oferite gratuit

În paralel cu acțiunile din teren și procedurile europene, conducerea ANSVSA a obținut un acord de principiu de la autoritățile din țările arabe pentru renegocierea certificatelor sanitar-veterinare de export, aspect ce oferă o perspectivă favorabilă în vederea reluării rapide a fluxurilor comerciale de animale vii, imediat ce restricțiile europene vor fi ridicate.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a anunțat, în 8 iulie, că la nivel național se va institui carantină pentru 30 de zile pentru izolarea și combaterea Pestei Rumegătoarelor Mici (PMR) și Pestei Porcine Africane (PPA).

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