Aurul galben al agriculturii românești. România devine esențială pentru piața europeană a rapiței

Recolta românească din 2026 este estimată la aproximativ 2,55-2,6 milioane de tone, nivel care ar putea reprezenta un nou record. Cererea ridicată din partea fabricilor europene și poziția României la Marea Neagră pot împinge și exporturile la un maxim istoric, arată analizele companiei ucrainene de consultanță agricolă UkrAgroConsult.

România, unul dintre principalii furnizori ai UE

Suprafața cultivată cu rapiță în România este estimată la aproximativ 830.000 de hectare, față de 788.000 de hectare în sezonul anterior. Producția este prognozată la 2,55 milioane de tone, ușor peste cele aproximativ 2,5 milioane de tone obținute în sezonul 2025-2026.

Importanța României este amplificată de cererea puternică venită din partea procesatorilor europeni. Rapița este folosită pentru producerea uleiului vegetal, a șrotului destinat furajelor și, mai ales, a biodieselului.

Între fabricile europene de procesare s-a intensificat concurența pentru cantitățile disponibile. România beneficiază de suprafețe cultivate mari, o recoltă peste cea din sezonul trecut și acces direct la rutele comerciale europene și ale Mării Negre.

Exporturile românești ar putea atinge un nou maxim

Analiștii consideră că exporturile României pot ajunge la un nivel record în noul sezon, pe fondul interesului ridicat al procesatorilor din celelalte state europene.

În anul agricol 2025-2026, România a exportat deja peste 280.000 de tone de rapiță în afara Uniunii Europene. Datele nu includ comerțul dintre statele membre, ceea ce înseamnă că volumul total livrat peste graniță a fost mai mare.

Portul Constanța și infrastructura dunăreană oferă României un avantaj logistic important, atât pentru livrările către piețele europene, cât și pentru exporturile către țările din afara UE.

Canicula poate afecta calitatea recoltei

Perspectivele bune sunt însoțite și de riscuri. Comisia Europeană și-a redus estimarea privind randamentul mediu al culturilor românești de rapiță de la 3,18 la 3,08 tone la hectar.

Recoltarea se desfășoară în unele regiuni din vestul și sud-vestul României la temperaturi de 35-40 de grade Celsius. Căldura extremă poate afecta conținutul de ulei al semințelor și, implicit, valoarea lor pentru procesatori.

Autoritățile române au indicat însă că recoltarea avansează bine și că suprafața afectată de secetă este mai mică decât în anii anteriori. Calitatea semințelor recoltate în următoarele săptămâni va deveni unul dintre principalii factori urmăriți de piața europeană.

Prețul rapiței a început să scadă

Apariția noii recolte pe piață pune presiune asupra prețurilor. Contractele pentru rapiță tranzacționate pe bursa europeană MATIF au coborât la aproximativ 504,5 euro pe tonă, după o scădere săptămânală de 14 euro.

Prețul rămâne însă cu aproximativ 35 de euro pe tonă peste nivelul înregistrat în urmă cu un an. Volatilitatea petrolului și cererea pentru biocombustibili continuă să susțină piața, în timp ce recoltele din Europa, regiunea Mării Negre și Canada trag prețurile în jos.

De ce rapița românească devine strategică

Uniunea Europeană a extins în acest sezon suprafața cultivată cu rapiță cu aproximativ 4%, până la 6,25 milioane de hectare. Cu toate acestea, producția totală este estimată la 19,8 milioane de tone, sub nivelul sezonului trecut, din cauza randamentelor mai slabe.

În acest context, fiecare modificare a recoltei și a calității rapiței din România poate influența prețurile, activitatea fabricilor europene și necesarul de importuri al UE.