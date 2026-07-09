Prima pagină » Economic » INS: Economia României a scăzut cu 1,2% în primul trimestru din 2026 față de aceeași perioadă din 2025

INS: Economia României a scăzut cu 1,2% în primul trimestru din 2026 față de aceeași perioadă din 2025

Economia României a scăzut în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică.
INS: Economia României a scăzut cu 1,2% în primul trimestru din 2026 față de aceeași perioadă din 2025
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
09 iul. 2026, 10:22, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere de 1,2% pe seria brută și de 1,1% pe seria ajustată sezonier, față de trimestrul I din 2025, potrivit datelor provizorii publicate de INS.

În schimb, comparativ cu trimestrul IV din 2025, PIB-ul s-a menținut nemodificat în termeni reali.

În termeni nominali, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I din 2026 a fost de 405,9 miliarde de lei pe seria brută. Pe seria ajustată sezonier, PIB-ul a fost estimat la 499,7 miliarde de lei, la prețuri curente.

Categorii de resurse

Comparativ cu varianta provizorie, atât dinamica PIB cât și cea a valorii adăugate brute nu s-au modificat.

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante între cele două estimări, astfel:

– Agricultura, silvicultura şi pescuitul nu au contribuit la creșterea PIB (0,0%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (100,8%);

– Industria a înregistrat aceeași contribuție la modificarea PIB (-0,2%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat cu -0,1 puncte procentuale față de estimarea anterioară (de la 98,8% la 98,7%);

– Construcțiile au înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,4%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (107,9%);

– Comerţul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hotelurile şi restaurantele s-au modificat uşor în contribuţia la creşterea PIB, respectiv de la -0,8% la -0,7% între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat cu -0,1 puncte procentuale (de la 96,9% la 96,8%);

– Informațiile și comunicațiile au înregistrat aceeași contribuție la modificarea PIB (-0,3%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (95,9%);

– Intermedierile financiare şi asigurările nu au contribuit la creșterea PIB (0,0%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (100,9%);

– Tranzacțiile imobiliare s-au modificat uşor în contribuţia la creşterea PIB, respectiv de la -0,1% la -0,2% între cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (98,1%);

– Activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport s-au modificat de la -0,3% la -0,2% în contribuţia la creşterea PIB între cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut cu +0,1 puncte procentuale față de estimarea anterioară (de la 96,1% la 96,2%);

– Administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială au înregistrat aceeași contribuție la modificarea PIB (-0,2%), iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (98,7%);

– Activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii au înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,3%) între cele două estimări, iar volumul de activitate a scăzut cu -0,1 puncte procentuale față de estimarea anterioară (de la 111,6% la 111,5%).

Volumul impozitelor nete pe produs nu s-a modificat față de estimarea anterioară (99,4%).

Categorii de utilizări

Din punctul de vedere al utilizării PIB, diferențe semnificative ale contribuției la modificarea PIB între cele două estimări au înregistrat:

– Cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice, de la -0,1% la +0,4%, ca urmare a majorării volumului său cu +6,2 puncte procentuale (de la 98,8% la 105,0%);

– Consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice, de la 0,0% la +1,4%, ca urmare a creșterii volumului său cu +13,3 puncte procentuale (de la 99,6% la 112,9%);

– Formarea brută de capital fix, de la +0,9% la +0,4%, ca urmare a scăderii volumului său cu -2,5 puncte procentuale (de la 104,7% la 102,2%).

Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei a înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (-1,2%) în cele două estimări, iar volumul nu s-a modificat față de estimarea anterioară (98,2%).

Recomandarea video

Câteva zeci de magistrați vor despăgubiri de la stat pentru că „au pierdut șansa de câștiguri materiale” / Magistrații cer în total 5,5 milioane de lei
G4Media
Apropiatul lui Mureșan, informații tulburătoare: „A sărit în lac după saună. Au încercat să-l resusciteze, chiar a răspuns un pic”
GSP.ro
Cel mai cunoscut pilot de la Tarom iese la pensie. Cezar Osiceanu: „Nu mai sunt avioane cu care să zburăm. Oana Gheorghiu din Guvernul Bolojan a încercat să închidă compania”
Gandul
Filmul tragediei. Ce a făcut Gabi Mureșan înainte să moară? Gestul care l-a costat propria viață. Apropiații sunt în stare de șoc
Cancan
Cauza morții lui Gabi Mureșan. Filmul tragediei care zguduie România
Prosport
Interviu cu Viorel Pașca: „Dacă mă închid, asta e, o să rezist cumva. Mi-e foarte greu să mă gândesc la asta”
Libertatea
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Gabi Mureșan? Fostul fotbalist a murit la 44 de ani. Familia l-a căutat cu disperare
CSID
Schimbare MAJORĂ la înmatricularea mașinilor noi. Ce trebuie să știe șoferii?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da