Prima pagină » Economic » FMI reduce prognoza de creștere economică a României la 0,7% în 2026. Care sunt estimările privind inflația

FMI reduce prognoza de creștere economică a României la 0,7% în 2026. Care sunt estimările privind inflația

Fondul Monetar Internațional (FMI) reduce prognoza de creștere economică a României în acest an. Potrivit raportului, economia României este aşteptată să crească acum cu 0,7% în 2026, comparativ cu un avans de 1,4% estimat în toamna anului 2025. Totuși, economia românească ar urma să-și revină puternic în 2027, potrivit estimărilor FMI.
FMI reduce prognoza de creștere economică a României la 0,7% în 2026. Care sunt estimările privind inflația
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
14 apr. 2026, 21:29, Economic

Fondul Monetar Internațional (FMI) a redus semnificativ prognoza de creștere economică a României. Potrivit ultimului raport privind perspectivele economiei mondiale, economia României este aşteptată să crească în 2026 cu doar 0,7%, comparativ cu un avans de 1,4% estimat în toamna anului 2025.

Totuși, economia țării noastre ar urma să crească, din 2027, cu 2,5%.

De asemenea, FMI a revizuit estimările și în privința inflației. În 2026, inflația ar urma să fie de 7,8%, față de 6,7% cât estima instituția în raportul publicat în octombrie.

De asemenea, și prognoza privind deficitul de cont curent al României din 2026 a fost revizuită la 6,8%, de la 6,6% estimat în octombrie. Anul viitor, deficitul de cont curent ar urma să se diminueze la 6,2%.

Raportul mai arată că rata șomajului este prognozată la 6% în 2026 și la 5,9% în 2027. Estimarea pentru acest an este ușor mai ridicată față de prognoza anterioară, care indica un nivel de 5,8%.

La mijlocul lunii februarie 2026, România a intrat în recesiune tehnică. Datele INS publicate atunci arătau că în trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul III 2025, PIB a scăzut cu 1,9% în termeni reali, pe seria ajustată sezonier. A fost al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce și în trimestrul III produsul intern brut a scăzut față de trimestrul II cu 0,1%.

Recesiunea tehnică este definită ca scăderea PIB în termeni reali timp de două trimestre consecutive față de perioadele imediat anterioare.

