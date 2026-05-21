Prognoza de creștere a UE scade, pentru cea mai mare economie a continentului – se reduce cu 50%. Care sunt motivele

Comisia Europeană a redus drastic prognoza de creștere economică a Germaniei pentru acest an: în loc de 1,2%, acum Bruxelles se așteaptă la doar 0,6%.

Principalul motiv invocat este creșterea prețurilor la petrol și gaze din cauza războiului cu Iran și a situației din Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o parte semnificativă a furnizărilor mondiale de energie. O mare parte din aprovizionarea cu energie a lumii trece prin această strâmtoare. Din cauza conflictului, aceasta este practic blocată.

Pentru Germania, noua criză energetică pare deosebit de dureroasă: industria țării consumă multă energie și suferă deja de costuri ridicate, cerere slabă și instabilitate pe piețele mondiale. Creșterea prețurilor la combustibil afectează fabricile, transportul și, în cele din urmă, consumatorii.

Comisia a redus prognoza de creștere a UE

Nu doar Germania se confruntă cu prognoze mai slabe. Comisia și-a redus, de asemenea, previziunile pentru întreaga Uniune Europeană. În loc de o creștere de 1,4%, se așteaptă acum la doar 1,1%.

Bruxelles-ul anticipează chiar doar 0,9% creștere economică pentru zona euro. Pentru guvernul german, noua previziune este încă un semn de avertizare. Acesta își redusese deja semnificativ așteptările la sfârșitul lunii aprilie și anticipează acum o creștere de doar 0,5% pentru Germania. Institutul Economic German (IW) privește, de asemenea, situația cu scepticism și se așteaptă acum la doar 0,4%.

Germania rămâne drumul unei crize

Speranța unei redresări economice autentice se diminuează astfel. De fapt, se aștepta ca inflația să scadă și economia să își revină lent. Cu toate acestea, noul șoc energetic încetinește această evoluție.

Comisia Europeană anticipează acum chiar și creșteri semnificativ mai puternice ale prețurilor. Bruxelles-ul se așteaptă la o inflație de 3,0% pentru zona euro în acest an, în loc de 1,9%, cât se preconizase anterior. Potrivit Comisiei Europene , situația s-ar putea să nu se îmbunătățească oarecum până în 2027, cu condiția ca piețele energetice să se stabilizeze. Până atunci, economia Germaniei va rămâne pe o traiectorie lentă.