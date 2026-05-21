Prima pagină » Economic » Economia României frânează puternic în 2026. Comisia Europeană estimează o creștere de doar 0,1%, inflație ridicată și datorie publică în creștere

Economia României frânează puternic în 2026. Comisia Europeană estimează o creștere de doar 0,1%, inflație ridicată și datorie publică în creștere

Comisia Europeană estimează că economia României va crește cu doar 0,1% în 2026.
Economia României frânează puternic în 2026. Comisia Europeană estimează o creștere de doar 0,1%, inflație ridicată și datorie publică în creștere
Iulian Moşneagu
21 mai 2026, 14:12, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În prognoza economică de primăvară, publicată joi, Comisia Europeană estimează că economia României va crește cu doar 0,1% în 2026, pe fondul inflației ridicate, al scumpirii energiei și al măsurilor de reducere a deficitului bugetar.

„Economia României urmează să stagneze în mare măsură în 2026”, arată Comisia Europeană.

„Încrederea economică, în special încrederea consumatorilor, s-a deteriorat și mai mult de la începutul anului 2026, iar indicatorii de frecvență ridicată arată o scădere semnificativă a vânzărilor cu amănuntul, a producției industriale și a turismului intern”, a notat Comisia Europeană.

Pentru 2027, Comisia Europeană estimează o revenire a economiei, cu o creștere de 2,3%.

Inflația rămâne ridicată, iar datoria publică va crește

Executivul european arată că eforturile de consolidare fiscală și inflația ridicată, alimentată de creșterea prețurilor la energie, vor reduce semnificativ consumul intern.

Inflația este estimată la 7% în 2026, în creștere față de 6,8% în 2025, înainte de a scădea la 3,7% în 2027.

Rata șomajului ar urma să urce moderat, de la 6,1% în 2025 la 6,3% în 2026, înainte de a coborî la 5,9% în 2027.

Deficitul bugetar este estimat să scadă de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,2% în 2026 și 5,8% în 2027. Comisia arată că această scădere vine după pachetele de consolidare fiscală adoptate între decembrie 2024 și septembrie 2025, care au inclus înghețarea salariilor și pensiilor în 2025 și 2026 și majorări de taxe.

Datoria publică ar urma însă să continue să crească, de la 59,3% din PIB în 2025 la 61,6% în 2026 și 63,4% în 2027.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
„The Late Show”, emisiunea-fenomen de peste Ocean, se închide după 33 de ani. Care este motivul
Gandul
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Podul de la Ungheni, care leagă România și Republica Moldova, a ajuns la jumătatea execuției după un an de lucrări. Când ar urma să fie dat în folosință
Libertatea
Zodia care va ajunge pe mâna medicilor pe final de primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia