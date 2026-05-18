Datoria externă a României a crescut cu 3,06 miliarde de euro în primele trei luni din 2026. La cât a ajuns deficitul contului curent al balanței de plăți

Datoria externă totală a crescut în perioada ianuarie-martie 2026 cu 3,06 de miliare de euro, ajungând la 231,52 de miliarde de euro, arată cifrele BNR.

Din totalul datoriei externe, datoriei administrației publice îi revine cea mai mare parte din sold, de 126,56 de miliarde de euro.

Potrivit sursei citate, datoria externă pe termen lung – care înseamnă 79% din totalul datoriei externe – a însumat 182,84 miliarde de euro la 31 martie 2026, în creștere cu 1,4% față de 31 decembrie 2025.

Datoria externă pe termen scurt a crescut ușor mai puțin, cu 1,1% la 31 martie 2026, față de nivelul din urmă cu un an, ajungând la 48,67 miliarde de euro (21% din totalul datoriei externe).

Potrivit BNR, rata serviciului datoriei externe pe termen lung – adică raportul între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii – a fost 11,8% în perioada ianuarie-martie 2026, comparativ cu 18,4% în același interval din anul 2025.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii – adică raportul între rezervele internaționale ale României (valută și aur) și importul mediu lunar de bunuri și servicii – la 31 martie 2026 a fost de 6,4 luni, comparativ cu 6 luni la 31 decembrie 2025.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 martie 2026 a fost de 108,1%, comparativ cu 104,4% la 31 decembrie 2025.

Deficitul balanţei de plăţi, dar și investiții străine directe, în scădere

În același interval, investiţiile directe ale nerezidenților în România au însumat 1,13 miliarde de euro, în scădere față de totalul de 1,63 de miliarde de euro în perioada ianuarie – martie 2025.

Din această sumă totală, participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat 1 461 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă – cea ce reprezintă ieșiri din România către companiile-mamă care le împrumutaseră anterior – de 331 milioane euro.

Datele BNR arată și că în primele trei luni din 2026, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5,33 de miliarde de euro, mai mic decât cel înregistrat după primul trimestru de anul trecut, de 6,15 miliarde de euro.

Defalcat, balanţa bunurilor a înregistrat un deficit mai mic cu 977 milioane euro, ajungând la 7,37 de miliarde de lei, față de 8,35 de miliarde de lei, acum un an.

La balanța serviciilor s-a înregistrat un excendent, dar mai mic cu 334 milioane euro, ajungând la 3,3o de miliarde de lei, balanța veniturilor primare au avut un deficit mai mare cu 305 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a adus o contribuție pozitivă de 477 milioane euro.