Curs, 6 mai. Euro atinge un nou maxim istoric în raport cu leul

Leul a continuat să se deprecieze în fața monedei europene, iar cursul anunțat de Banca Națională a României a urcat miercuri la 5,2688 lei/euro, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.

Noul record depășește valoarea de 5,2180 lei/euro anunțată marți, 5 mai, care era la rândul ei cel mai mare curs din istorie. Creșterea față de ședința precedentă este de 0,0508 lei, echivalentul a 5,08 bani, respectiv aproximativ 0,97%.

Deprecierea vine după mai multe ședințe consecutive de presiune pe leu. Luni, 4 mai, euro fusese cotat la 5,1998 lei, iar pe 30 aprilie cursul ajunsese la 5,1417 lei/euro, nivel considerat atunci un record istoric.

Deprecierea leului are loc într-un context de presiune pe piața valutară, amplificat de incertitudinile politice interne. Marți, în ziua moțiunii de cenzură, euro trecuse pe piața interbancară de pragul de 5,23 lei, iar miercuri, înaintea publicării cursului oficial, cotațiile au urcat peste 5,27 lei/euro pe piața interbancară.

Și alte valute importante au crescut față de leu. Dolarul american a fost cotat miercuri la 4,4746 lei, francul elvețian la 5,7429 lei, iar lira sterlină la 6,0960 lei. Gramul de aur a fost stabilit la 676,0740 lei.

Potrivit datelor BNR pentru miercuri, dolarul australian a fost cotat la 3,2483 lei, dolarul canadian la 3,2920 lei, coroana daneză la 0,7051 lei, iar zlotul polonez la 1,2445 lei. Dintre monedele din regiune, leul moldovenesc a fost stabilit la 0,2612 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0449 lei.