BNR găzduiește reuniunea Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a OCDE

În cadrul reuniunii organizate la București în perioada 5-7 mai 2026, vor avea loc lucrările Comitetului Consultativ și ale Comitetului Tehnic al INFE, la care participă reprezentanți ai instituțiilor membre în funcție de nivelul de reprezentare.

INFE reunește aproape 300 de autorități publice, din peste 130 de țări și economii, și reprezentanți ai băncilor centrale, ministerelor de finanțe și ministerelor educației, precum și ai autorităților de reglementare financiară, potrivit comunicat de BNR.

Reuniunile semestriale ale acestei rețele a OCDE constituie cel mai important eveniment internațional de educație financiară, oferind multiple oportunități de cooperare în planul proiectelor și inițiativelor educaționale, arată sursa citată.

În ultima zi a evenimentului, va fi susținută o conferință pe tema Educația Financiară în sprijinul siguranței, independenței și incluziunii (Financial literacy to support security, independence and inclusion), la care și-au anunțat participarea peste 200 de invitați din mediul economic, financiar și academic din 65 de țări și România.

„Evenimentul organizat la București de Banca Națională a României, împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și Asociația Română a Băncilor se alătură eforturilor naționale de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și oferă noi oportunități de consolidare a cooperării cu statele membre ale OCDE”, mai transmite BNR.

România este reprezentată la INFE de BNR din anul 2018, iar de ASF încă din 2014, fiind membru cu drepturi depline, în timp ce ARB este membru afiliat a organizației din anul 2021. Astfel, România, la expertiză și bune practici menite să sprijine autoritățile publice în elaborarea și implementarea de strategii naționale și programe de educație financiară.