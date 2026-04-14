BNR și INS demarează o cercetare statistică pentru a determina avuția românilor. În câte gospodării și din ce localități vor merge operatorii de interviu

Operatorii institutului de sondare a opiniei publice cu care colaborează BNR și INS vor merge începând din această lună la gospodăriile selectate pentru a-i ajuta pe românii din eșantion să răspundă la întrebările din chestionar, după cum au anunțat, marți, reprezentanții BNR.

Este pentru prima dată când Banca Națională a României se alătură băncilor centrale naționale din statele membre ale Uniunii Europene și realizează în acest an o cercetare statistică în rândul gospodăriilor populației în colaborare cu Institutul Național de Statistică. Cercetarea „Finanțarea și consumul gospodăriilor populației” se derulează începând din anul 2010, o dată la trei ani, sub coordonarea Băncii Centrale Europene. Scopul demersului este de a obține date referitoare la situația financiară, veniturile și consumul gospodăriilor.

„Înțelegerea cât mai bună a comportamentului financiar, respectiv a consumului, veniturilor, economisirii și a nivelului de îndatorare, este importantă pentru fundamentarea deciziilor de politică monetară și identificarea riscurilor la adresa stabilității financiare”, a transmis BNR luni, într-un comunicat de presă.

„Un proces destul de complex”

Primele informații despre acest demers, care presupune deplasarea operatorilor în teren în peste 12.000 de gospodării, au fost anunțate de președintele INS, Tudorel Andrei, într-un interviu exclusiv acordat reporterului Mediafax, la sfârșitul lunii februarie.

În aproximativ doi ani am putea avea cifre clare despre avuția românilor, care este calculată, împreună cu Banca Națională a României, în cadrul raportării indicatorilor pentru toate țările membre OECD, a spus președintele INS.

„România sau Institutul de Statistică, împreună cu alte instituții, făcând parte din din grupul de statistică și guvernanță statistică al OECD, trebuie să calculeze aceiași indicator care se calculează în toate țările membre OECD. Și respectând această rigoare va trebui să calculăm avuția românilor. Este o este o cercetare realizată împreună cu colegii de la Banca Națională și eu sper că într-un an, doi, să avem primele rezultate. Este un proces destul de complex și eu sper să avem aceste rezultate. Sunt mai multe elemente care definesc avuția și informațiile pentru evaluarea acestui indicator vor fi culese pe bază de eșantion la nivelul mai multor gospodării”, detalia Tudorel Andrei în interviul pentru Mediafax.

Ce întrebări sunt incluse în chestionar

Eșantionul cercetării statistice, pus la dispoziție de Institutul Național de Statistică, este alcătuit din tiv 12.296 de gospodării, selectate din 1.309 localități, din toate județele, potrivit informaților detaliate de BNR.

Colectarea datelor de la gospodării se va realiza în lunile aprilie – noiembrie 2026, iar datele colectate vor fi utilizate exclusiv în scopuri statistice, fiind tratate în regim de confidențialitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

BNR subliniază că această cercetare statistică nu reprezintă un control fiscal, nu este o verificare a veniturilor și nu influențează în niciun fel impozitele datorate, taxele plătite sau beneficiile sociale cuvenite.

Informațiile colectate contribuie la:

înțelegerea situației economice și a nivelului de trai al gospodăriilor din România

fundamentarea deciziilor de politică monetară a băncii centrale

monitorizarea și asigurarea stabilității financiare a populației României

compararea situației economice a gospodăriilor din România cu cea din alte state europene.

Chestionarul este structurat pe nouă teme, iar timpul necesar estimat pentru completarea chestionarului este cuprins între 45 și 90 de minute, potrivit informațiilor BNR:

Informații privind componența gospodăriei: persoanele care fac parte din gospodărie și relația cu persoana de referință a gospodăriei, vârsta, sexul, starea civilă, nivelul de educație etc.;

Activele reale deținute de gospodărie și modul de finanțare a acestora: informații despre locuința de la adresa gospodăriei și statutul ei, modul de dobândire, prețul curent, creditele active angajate pentru plata acesteia, alte proprietăți imobiliare deținute, vehicule deținute și valoarea lor totală, alte active deținute;

Constrângeri generate de credite/datorii: informații despre alte credite contractate, indiferent de formă (credit bancar, leasing etc), datoriile către terți etc.;

Activități economice private și active financiare: informații despre implicarea membrilor gospodăriei în activități economice independente, cum ar fi profesiunile liberale (PFA, întreprindere individuală, întreprindere familială etc.), inclusiv evaluarea valorii acestora, despre conturile la vedere sau la termen, investiții în obligațiuni, acțiuni listate/nelistate, fonduri mutuale, împrumuturi acordate etc

Locul de muncă: statutul ocupațional al fiecărui membru al gospodăriei, tipul contractului de muncă, vechimea etc.;

Pensii și polițe de asigurare de viață: numărul și felul planurilor de pensii și de asigurări de viață, contribuțiile lunare plătite, valoarea acumulată etc.;

Venituri: veniturile din salarii, activități independente, transferuri sociale sau private, investiții, sau din alte surse;

Donații și moșteniri primite: informații privind moștenirile sau donațiile substanțiale primite;

Consum: informații privind cheltuielile pe diferite destinații și comparații cu cheltuielile din perioadele anterioare, economisire etc.

Este obligatorie participarea?

Oficialii BNR precizează că alegerea gospodăriilor a fost realizată de Institutul Național de Statistică, care a utilizat metode științifice de extragere a întregului eșantion de gospodării, astfel încât rezultatele obținute să fie reprezentative pentru toate gospodăriile private din România. În contextul intervievării unui eșantion limitat de participanți, răspunsul fiecărei gospodării este foarte important pentru asigurarea calității datelor colectate.

Nu este necesar ca gospodăria să prezinte operatorului de interviu documente justificative. Având în vedere însă numărul și complexitatea întrebărilor, este indicat ca respondenții să consulte documente suport pentru a răspunde la întrebări.

BNR subliniază că respondenții nu trebuie să furnizeze CNP-ul, data nașterii sau numele și prenumele membrilor gospodăriei.

Totuși, în situația în care gospodăria dorește să completeze chestionarul telefonic sau online, este posibil ca operatorul de interviu să solicite numele, prenumele și numărul de telefon al persoanei care răspunde la întrebări.

Implementarea în teren a cercetării statistice se va face cu sprijinul reprezentanților Institutului Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), iar în acest sens un operator de interviu, instruit special în acest scop, va contacta gospodăria și va fi la dispoziția acesteia pentru a răspunde la orice întrebări în legătură cu acest sondaj.

La contactare, operatorul de interviu înmânează reprezentantului gospodăriei o scrisoare de notificare din partea Băncii Naționale a României, o broșură cu informații pe scurt referitoare la cercetarea statistică și o informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul acesteia.

Ziua și ora desfășurării interviului se stabilesc împreună cu reprezentantul IRES, pe baza programului zilnic al reprezentantului gospodăriei, având posibilitatea de a solicita realizarea acestuia inclusiv seara sau în zilele de weekend. De asemenea, interviul poate fi împărțit în două sau mai multe sesiuni.

„Este de preferat ca interviul să se desfășoare cu persoana din gospodărie care cunoaște cel mai bine situația financiară și obiceiurile de consum ale gospodăriei. Din această cauză, interviul se poate realiza și cu o persoană din afara gospodăriei, desemnată de gospodărie, care poate răspunde cel mai bine la întrebările chestionarului”, a detaliat BNR.

Chestionarul se poate completa și telefonic sau online, la data și ora pe care gospodăria le consideră oportune. Procedurile vor fi explicate de operatorul de interviu care vizitează gospodăria, au detaliat reprezentanții băncii centrale.

În ceea ce privește participarea la cercetare, potrivit BNR, legislația națională prevede obligativitatea persoanelor fizice și juridice de a transmite informații producătorilor de statistici oficiale. „Însă pentru a transmite informații, este important ca gospodăriile să cunoască importanța acestor date pentru Banca Națională a României și să aibă încredere că datele lor sunt în siguranță și utilizate numai în scop statistic. Cooperarea gospodăriei este foarte importantă pentru calitatea rezultatelor, întrucât fiecare gospodărie reprezintă alte peste 700 de gospodării din România”, arată oficialii BNR.

Rezultatele cercetării statistice vor fi publicate de către Banca Națională a României sub forma unor date statistice agregate, iar date individuale anonimizate vor fi puse la dispoziția cercetătorilor prin intermediul Băncii Centrale Europene.

Lista localităților din care au fost selectate gospodăriile din eșantionul cercetării statistice „Finanțarea și consumul gospodăriilor populației".