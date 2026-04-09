Cum au reacționat marile bănci din România după ce Consiliul Concurenței le-a trimis raportul cu concluziile preliminare ale uneia din cele mai mari complexe investigații ale sale

Șapte dintre cele zece bănci vizate de una dintre cele mai mari și complexe investigații ale Consiliului Concurenței privind posibila fixare coordonată a valorii ROBOR, și-au anunțat zilele acestea acționarii și potențiali investitori la Bursa de Valori București (BVB) că au primit raportul preliminar au autorității naționale de reglementare în domeniu. Încă din această etapă, unele dintre instituțiile de credit au avertizat că sunt pregătite să se adrese instanței în cazul în care inspectorii ajung la concluzia că ar fi vinovate de practici care ar afecta drepturile clienților.

Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD-Groupe Société Générale, СЕС Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank și Libra Internet Bank sunt cele șapte instituții de credit care au anunțat la BVB, până la ora publicării, că au primit raportul preliminar al Consiliului Concurentei în cadrul investigației privind mecanismul de stabilire a ROBOR.

Cele zece bănci vizate au fost Banca Transilvania, BCR, BRD-Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit Bank, OTP Bank România, EximBank și Intesa Sanpaolo România, acestea fiind cele care participă la calculul ratei ROBOR.

De la startul investigației, OTP Bank a fost preluată de Banca Transilvania, fuziune finalizată pe 28 februarie 2025, iar EximBank a devenit Exim – Banca Româneacă.

Este vorba despre raportul preliminar al echipei de investigație, asupra căruia băncile au la dispoziție 30 de zile pentru a-și exprima punctele de vedere, înainte ca instituția să îl analizeze și să decidă dacă îl însușește și, eventual, dacă va dispune măsuri sancționatorii.

Cât de mari ar putea fi amenzile

Băncile sunt chemate să dea un răspuns oficial pe baza acestui raport, inclusiv să trimită responsabilii segmentului la audieri.

Din informațiile Mediafax, decizia finală privind amenzile, luată în plenul Consiliul Concurenței, este așteptată să fie luată înainte de finalul lunii iunie, când expiră mandatul actualilor membri.

Conform legii, dacă inspectorii de concurență constată o încălcare a legii, companiile pot fi cu un procent din cifra de afaceri, care pot merge până la 10% conform legii, care este calculat în funcție de circumstanțe atenuante sau agravante, sau, la polul opus în funcție de recunoașterea neregulilor, care permite mai multă clemență.

Dat fiind că băncile nu au cifră de afaceri, amenda va fi aplicată, dacă e cazul, la echivalentul cifrei de afaceri din domeniu și, chiar dacă nu s-ar aplica procentul maxim, tot se așteaptă ca aceasta să fie la sute de milioane de euro, cea mai mare amendă din istoria Consiliului, potrivit informațiilor Mediafax.

Potrivit normelor Consiliului Concurenței de individualizare a amenzilor, „pentru instituţiile de credit şi alte instituţii financiare, prevăzute la art. 68 lit. a) din lege, cifra de afaceri avută în vedere în scopul aplicării amenzii este alcătuită, cumulativ, din următoarele elemente de venit, după deducerea impozitelor şi taxelor legate direct de acestea, conform legislaţiei specifice fiecărui domeniu:

a) venituri din dobânzi şi venituri asimilate;

b) venituri privind titlurile: venituri din acţiuni şi din alte titluri cu venit variabil, venituri din participaţii, venituri din părţi în cadrul societăţilor legate;

c) venituri din comisioane;

d) profitul net din operaţiuni financiare;

e) alte venituri din exploatare;

f) alte categorii de venituri prevăzute de legislaţia specifică fiecărui domeniu.”

Mai mult, deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, adică se plătesc pe loc, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.

Traseul investigației

„E singura noastră șansă să dăm vreodată amenzi mai mari decât la petrol”, spunea Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, la întrebările jurnaliștilor, în cadrul conferinței tradiționale de presă a instituției de la începutului anului de acum trei ani, în ianuarie 2023, după ce, a începutul lunii noiembrie a anului precedent, în contextul creșterii ratelor la credite pentru mulți români, instituția anunța că a finalizat inspecțiile inopinate efectuate la cele zece bănci participante la stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR.

La acea dată, șeful autorității de concurență sublinia că a strâns un volum enorm de date de la cele zece bănci care participă la stabilirea ROBOR și estima că primele amenzi, dacă se va stabili că este cazul, vor fi aplicate cel mai devreme la sfârșitul anului respectiv.

„Am strâns un volum mare de date, am avut nouă echipe care au fost trimise, asta a însemnat 60 de oameni. Gândiți-vă că tot personalul nostru care se ocupă de investigații, pe toate sectoarele, este undeva la 8o de oameni, deci mai mult de jumătate din personalul nostru a fost implicat în strângerea asta de date. Acum procesează datele astea”, declara Bogdan Chirițoiu, în ianuarie 2023.

„Dacă ajungem să dăm amenzi la bănci, singura noastră șansă să dăm vreodată amenzi mai mari decât am dat la petrol – de 220 de milioane de euro, asta cu băncile este singura noastră șansă”, a comentat Bogdan Chirițoiu referitor la cuantumul probabil al amenzilor.

Este vorba de investigația care a dus la sancţionarea a şase companii petroliere cu amendă de aproape 900 milioane lei (peste 200 milioane euro) pentru încheierea unei înţelegeri anticoncurenţiale, anunțată de Consiliul Concurenței acum 14 ani, în ianuarie 2012, după ce, în anul 2009, Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la sediile principalelor companii petroliere din România, iar în 2010, Consiliul Concurenţei a decis extinderea investigaţiei pentru a se analiza şi existenţa unei posibile încălcări a regulilor de concurenţă ale Uniunii Europene.

Conform datelor de atunci, inspecțiile Consiliului Concurenței s-au derulat în cadrul investigației privind posibile înțelegeri între cele 10 bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR, la un nivel cât mai ridicat, în cadrul procedurii de „fixing” (stabilirea ratelor de referință pentru ROBOR și ROBID).

Astfel, investigația vizează activitatea băncilor pe piața monetară interbancară desfășurată în cadrul procedurii de fixing, precum și cea desfășurată în intervalul de 15 minute după efectuarea „fixingului”, respectiv atragerea și plasarea depozitelor interbancare de către băncile participante la stabilirea ratelor de referință ROBOR/ROBID la nivel național.

Potenţiala practică anticoncurenţială afectează întreg teritoriul României, indicele ROBOR stabilit de cele zece bănci fiind o componentă a preţului (rata dobânzii) pentru creditele în lei cu dobândă variabilă acordate persoanelor fizice înaintea datei de 2 mai 2019 şi a creditelor în lei cu dobândă variabilă acordate persoanelor juridice din toate sectoarele economice.

Potrivit instituției, documentele ridicate în cadrul inspecțiilor inopinate au ajuns în analiza autorităţii române de concurenţă, în cadrul procedurilor specifice. Inspecţiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi au fost justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurenţiale analizate.

„Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunţare în ceea ce priveşte vinovăţia companiilor. Legea concurenței interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurenţa pe piaţa românească, în special cele care stabilesc prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare”, anunța autoritatea.

ROBOR este rata de referință a pieței monetare interbancare pentru depozitele plasate între cele 10 instituții de credit relevante din punctul de vedere al activității pe piața monetară interbancară din România, selectate pe baza unor criterii de performanță stabilite de Banca Națională a României (BNR).

ROBID este rata de referință a pieței monetare interbancare pentru depozitele atrase de către bănci de la alte bănci participante la tranzacțiile de pe această piață. ROBID se determină în cadrul aceleiași proceduri de fixing, împreună cu ROBOR.

Topul băncilor din România

Conform celui mai recent raport anual al BNR, la 31 decembrie 2024, activele nete bilanțiere din sistemul bancar românesc însumau 881.848,5 milioane lei, în creștere cu 9,8% față de sfârșitul anului 2023.

Numărul total al instituțiilor de credit care desfășurau activitate bancară în România era rămas neschimbat la finele anului 2024, modificările intervenite fiind localizate în structură, la nivelul instituțiilor de credit clasificate în funcție de natura capitalului. Este vorba de 32 de instituții de credit, dintre care 24 de persoane juridice române și opt străine:

Topul băncilor, în funcție de activele nete bilanțiere, la finalul lui 2024:

Pozițiile integrale ale celor șapte bănci

Banca Transilvania (7 aprilie)

„În data de 6 aprilie 2026 Consiliul Concurenței a finalizat etapa de documentare din cadrul Investigației privind o presupusă înțelegere și/sau practică concertată cu privire la fixarea coordonată a valorii ROBOR de către băncile participante la stabilirea acestei rate de referință în cadrul procedurii de „fixing”, prin transmiterea către toate cele zece bănci vizate a unei copii a raportului elaborat de echipa de investigație desemnată în acest sens.

Raportul reprezintă un pas procedural intermediar, care precede etapa audierii instituțiilor care fac obiectul acestei investigații. În pregătirea procedurilor de audiere, fiecare dintre băncile implicate în investigație are dreptul să formuleze observații cu privire la constatările reținute în raport. Ulterior ascultării pozițiilor părților vizate de investigație, Consiliul Concurenței va adopta o decizie care poate fi în sensul respingerii raportului, transmiterii spre completare a acestuia de către echipa de investigație sau admiterii raportului și, după caz, aplicarea unei sancțiuni individualizate. Orice eventuală decizie de sancționare emisă de Consiliul Concurenței după parcurgerea acestei proceduri poate fi atacată în termen de 30 de zile la Curtea de Apel București.

BT își menține poziția susținută în cadrul acestei investigații cu privire la faptul că intreagă să conduită a fost conformă și aliniată la cerințele legale care reglementează mecanismele fundamentale de funcționare a pieței bancare și va prezența argumente solide în favoarea legalității acțiunilor sale și respingerii/reevaluării concluziilor raportului, inclusiv în ce privește eventuala aplicare a unei sancțiuni nefondate și potențial disproporționate. BT își va apară cu vigoare poziția în toate etapele procedurale, la maximul drepturilor acordate de lege și crede că veridicitatea și soliditatea argumentelor sale vor cântări în față instituțiilor și instanțelor competențe. Vom reveni cu informații asupra acestui subiect la momentele relevante”, a transmis BT la BVB.

Banca Comercială Română (7 aprilie)

„La data de 06.04.2026, BCR a primit raportul aferent investigației declanșate din oficiu prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 1267/24.10.2022, privind o presupusă încălcare a art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996 și a art. 101 alin. (1) lit. a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Investigația are că obiect o posibilă înțelegere și/sau practică concertată referitoare la fixarea coordonată a valorii ROBOR de către toate băncile participante la stabilirea acestei rate de referință, în cadrul procedurii de „fixing”.

Raportul aflat în analiză noastră nu reflectă poziția finală a autorității de concurență. Suntem convinși de corectitudinea poziției BCR și a comportamentului nostru de piață, pe care le vom argumenta prin toate mijloacele legale puse la dispoziție de legislația națională, de cadrul legislativ european și internațional și de reglementările bancare, pe care ne bazăm în mod strict activitatea”, a raportat banca la BVB.

BRD – Groupe Société Générale S.A (7 aprilie)

„BRD – Groupe Société Générale informează că în data de 6 aprilie 2026 a primit din partea Consiliului Concurenței raportul preliminar întocmit în cadrul investigației privind o presupusă înțelegere și/sau practică concertată referitoare la fixarea coordonată a valorii ROBOR de către cele 10 bănci participante la stabilirea acestei rate de referință.

Raportul transmis reprezintă un act procedural intermediar, care precede etapă audierii părților investigate și nu constituie o decizie a Consiliului Concurenței.

BRD va transmite observații și argumente în cadrul procedurii legale aplicabile și își va susține poziția potrivit căreia conduită să a fost întotdeauna conformă cu cadrul legal ce vizează fixarea acestei rate de referință.

În acest sens, orice eventuală decizie nefavorabilă a Consiliului Concurenței va fi contestată în condițiile legii”, arată banca în raportul către BVB.

СЕС Bank (8 aprilie)

„În data de 6 aprilie 2026 Consiliul Concurenței a finalizat etapă de documentare din cadrul Investigației privind o presupusă înțelegere şi/ sau practică concertată cu privire la fixarea coordonată a valorii ROBOR de către cele 10 bănci participante la stabilirea acestei rate de referinţă în cadrul procedurii de fixing”, prin transmiterea unei copii a raportului realizat de echipa de investigație. CEC Bank, că parte a panelului de 10 bănci implicate în procedura de fixing, a luat act de acest raport, care reprezintă un pas procedural intermediar şi va analiza cu maximă atenție concluziile şi argumentele prezentate.

CEC Bank îşi reafirmă poziția constantă, potrivit căreia activitatea să a fost desfășurată permanent cu bună-credință, în conformitate cu cadrul legal și de reglementare aplicabil, precum şi cu regulile şi metodologiile stabilite de autoritățile competențe pentru calcularea şi raportarea indicilor de piață. Participarea Băncii la mecanismele de stabilire a ROBOR s-a realizat exclusiv în limitele procedurilor oficiale și ale obligațiilor asumate că instituție de credit.

De asemenea, CEC Bank reafirmă angajamentul său ferm față de principiile concurenței loiale, transparenței și protejării intereselor clienților săi. În acest context, Banca va coopera pe deplin cu autoritățile relevante și va întreprinde toate demersurile necesare pentru clarificarea situației, inclusiv utilizarea căilor legale de contestare pentru apărarea poziției Băncii.

CEC Bank rămâne un partener stabil al economiei românești şi îşi reafirmă rolul de instituție financiară orientată către susținerea clienților, a mediului de afaceri şi a interesului public”, a anunțat CEC Bank la BVB.

Raiffeisen Bank (8 aprilie)

„La data de 06.04.2026, Raiffeisen Bank România a primit raportul preliminar aferent investigației declanșate prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 1267/24.10.2022, privind o presupusă încălcare a art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996 și a art. 101 alin. (1) lit.

a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Investigația are că obiect o posibilă înțelegere și/sau practică concertată referitoare la fixarea coordonată a valorii ROBOR de către toate băncile participante la stabilirea acestei rate de referință, în cadrul procedurii de “fixing”.

Raportul reprezintă o etapă procedurală intermediară, anterioară audierilor în față Consiliului Concurenței.

Raiffeisen Bank își menține poziția prezentată pe parcursul investigației, potrivit căreia conduita sa a fost în permanentă conformă cu prevederile legale care reglementează funcționarea pieței monetare. Banca va utiliza toate căile procedurale prevăzute de lege pentru a-și prezența argumentele și a-și susține poziția în față autorităților, inclusiv a instanțelor de judecată, dacă va fi cazul.

Raiffeisen Bank va informa în mod corespunzător investitorii și piață cu privire la orice evoluții semnificative ale acestei proceduri, în conformitate cu obligațiile legale aplicabile”, a precizat banca la BVB.

UniCredit Bank (8 aprilie)

„În data de 07.04.2026 UniCredit Bank SA (”UniCredit”) a recepționat din partea Consiliului Concurenței raportul preliminar emis în urma investigației declanșate din oficiu în data de 24.10.2022 în legătură cu o presupusă înțelegere și/sau practică concertată referitoare la fixarea coordonată a valorii ROBOR de către cele 10 bănci participante la stabilirea acestei rate de referință în cadrul procedurii de „fixing”.

Raportul sus-menționat reprezintă o etapă intermediară din cadrul procedurilor derulate de către Consiliul Concurenței în legătură cu această investigație și nu constituie o decizie generatoare de efecte juridice.

UniCredit se conformează întocmai tuturor cerințelor legale și de reglementare aplicabile, întreaga să conduită fiind riguros aliniată principiilor de funcționare ale pieței în care operează. Din acest motiv, vom continuă să transmitem Consiliului Concurenței argumentele pentru care nu suntem de acord cu concluziile raportului preliminar și pentru care apreciem că nejustificată sancțiunea propusă spre aplicare. În funcție de rezultatul etapelor viitoare ale investigației, UniCredit își va susține ferm poziția în fața tuturor instituțiilor și organismelor abilitate conform legii”, potrivit raportului la BVB.

Libra Internet Bank (8 aprilie)

„În data de 07.04.2026, Libra Internet Bank S.A. a primit din partea Consiliului Concurenței raportul preliminar emis în urma investigației inițiate privind o presupusă înțelegere și/sau practică concertată referitoare la stabilirea coordonată a nivelului ROBOR de către cele 10 bănci participante la determinarea acestei rate de referință în cadrul procedurii de „fixing”. Acest raport reprezintă o etapă intermediară în cadrul procedurilor derulate de Consiliul Concurenței în legătură cu această investigație și nu constituie o decizie care să producă efecte juridice.

Libra Internet Bank S.A. a acționat în permanentă în conformitate cu cadrul legal aplicabil și își va exprimă punctul de vedere cu privire la aspectele menționate în raport, prin exercitarea tuturor drepturilor procedurale de care dispune.

De asemenea, Libra Internet Bank S.A. subliniază că investigația nu afectează activitatea curentă și nu au fost impuse măsuri restrictive. Indicatorii de solvabilitate, lichiditate și capital ai Libra Internet Bank S.A. se mențin peste cerințele reglementate, iar capacitatea de plata a obligațiunilor nu este afectată.

Libra Internet Bank S.A. va comunica public orice evoluții relevante”, a raportat banca la BVB.